Saint-Maurice : homme arrêté pour voies de fait et séquestration

Un résident de Saint-Maurice a été arrêté le 30 octobre pour voies de fait et séquestration sur une femme dans la vingtaine.

C'est à 7 h 15, que les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC des Chenaux ont été demandés à se présenter à une résidence sur le rang Saint-Alexis à Saint-Maurice. Il venait d’y avoir une altercation entre un homme intoxiqué et une femme.

La femme a réussi à se sauver à l’extérieur. Elle a été rattrapée par l’homme qui a commis des voies de fait sur sa victime. De bons samaritains lui sont venus en aide. La victime a été rencontrée sur la rue Notre-Dame par les policiers et les paramédics.

L’homme a été retracé un peu plus tard et a été arrêté. Stéphane Paquin, 52 ans, résident de Saint-Maurice a comparu pour voies de fait et séquestration au palais de justice de Trois-Rivières en fin de journée. Il est demeuré détenu.