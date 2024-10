Deux arrestations pour trafic de stupéfiants dans le secteur de Grand-Mère

Un homme et une femme ont été arrêtés lors d'une perquisition hier effectuée par les policiers du poste de la Sûreté du Québec de la Ville de Shawinigan, en collaboration avec la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de la SQ, dans le secteur de Grand-Mère. L'opération était en lien avec le trafic de stupéfiants.

Après son arrestation, la femme de 47 ans est demeurée détenue et pourrait être accusée de possession de stupéfiants, possession en vue de trafic, trafic de drogues et bris de conditions (sursis). Tandis que l'homme de 31 ans demeure détenu et pourrait être accusé de possession de stupéfiants, possession en vue de trafic, trafic de drogues, recel d’argent et possession d’armes prohibées. Les deux suspects vont comparaître au palais de justice de Shawinigan aujourd'hui. Leurs identités pourront être connues à ce moment-là.

Une perquisition a été effectuée dans un logement de la 4e rue qui servait de point de vente et les policiers ont saisi :

60 gr de cocaïne

330 gr de haschich

197 gr de cannabis

1 imitation d’arme de poing (revolver à air comprimé)

1 poing américain

1 bâton télescopique

quelques comprimés de Xanax

1 520 $ en argent canadien

sacs pour la revente

Une douzaine de policiers et un maître-chien de la SQ ont participé à cette opération.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur des activités criminelles peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.