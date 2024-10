Une jeune fille de 16 ans recherchée à Québec et Trois-Rivières

Le 20 septembre, les enquêteurs du poste de la Sûreté du Québec de la MRC de D’Autray ont procédé à l'arrestation d'un homme de 55 ans et une femme de 37 ans de Trois-Rivières,en plus d’un homme de 41 ans de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, relativement à une introduction par effraction survenue plus tôt cette même nuit. Les suspects ont été ...