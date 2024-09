De nombreuses interventions policières à Shawinigan en lien avec des conflits

À la suite de l’événement du 10 septembre à Shawinigan, où un homme de 22 ans a été atteint par balles, différents évènements de voies de fait sont survenus dans les jours suivants et plusieurs actions policières ont été posée en lien avec le conflit sur les redevances.

Le 15 septembre à 15 h, un policier de la SQ du poste de la Ville de Shawinigan a aperçu un individu suspect. Un périmètre de sécurité a été établi sur la 126e rue dans le Shawinigan-Sud et Sébastien Bédard-Perron, 30 ans de Shawinigan a été arrêté, pour possession de stupéfiants en but de trafic, possession de cannabis en vue de distribution et manquements aux conditions d’une probation. Il a été trouvé en possession de 88 gr de crystal meth, 5 gr de cocaïne, 330 ml de GHB, 15 gr de cannabis séché, 25 gr de haschich, 475$ en argent et des comprimés de médicaments inconnus. Il a été détenu pour comparaître.

Au cours de la nuit du 20 au 21 septembre, une quinzaine d’établissements licenciés (bars) ont été visités par les policiers de la SQ à Shawinigan et St-Boniface dans le cadre de la stratégie provinciale de lutte contre le crime organisé CENTAURE. Des personnes ont été rencontrées et des surveillances ont été effectuées.

Le 21 septembre vers 18 h30, une opération a eu lieu sur la 4e rue de la Pointe à Shawinigan. Un périmètre de sécurité a été établi. À 21 h 15, les policiers ont procédé à l'arrestation de Jean-Félix Dubé-Giguère, 22 ans de Shawinigan, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrestation. Il a été détenu jusqu’à sa comparution.

Le 24 septembre, les policiers du poste de la SQ la Ville de Shawinigan, en collaboration avec la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de la SQ, ont effectué une perquisition dans un point de vente de drogues sur l’avenue Georges à Shawinigan. Deux hommes âgés de 39 et 44 ans de Shawinigan ont été arrêtés pour possession de stupéfiants, possession en vue de trafic et trafic de drogues. Une petite quantité de crack, de l’argent et près de 200 comprimés de méthamphétamine et de médicaments ont été saisis. Les suspects pourraient faire face à des accusations à une date ultérieure (sommation).

Près d’un demi-kilo de cocaïne saisi

Le 25 septembre, dans le cadre de sa patrouille, un policier localisé un individu qui s’était enfuit dans une chambre de motel. Deux enquêteurs du poste se sont rendus sur les lieux. Un mandat de perquisition a été obtenu. L’homme qui s’était sauvé a finalement été arrêté pour possession de stupéfiants en vue de trafic, possession de dérivés de cannabis en vue de la vente, possession d’arme prohibée, entreposage négligent d’arme à feu et contravention à trois interdictions de posséder des armes. Francis Paquette, 31 ans de Shawinigan, a été détenu pour comparaître. Près de 400 gr de cocaïne, 165 gr de crystal meth, 145 gr de wax, 2 000 comprimés de méthamphétamine, 16 000 $ en argent canadien, un pistolet chargé et des munitions ont été saisis.

En complément, le travail des policiers se poursuit sur le terrain. Les activités de patrouille sont accrues dans des secteurs pertinents et de nouvelles enquêtes ont été initiées. Des policiers spécialisés en crime organisé, provenant de différentes escouades, viennent en support aux différents postes SQ de la Mauricie dont Shawinigan.