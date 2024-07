Un motocycliste est gravement blessé après une embardée sur l'A55 à Shawinigan

La Sûreté du Québec (SQ) signale qu’un homme se trouve dans un état critique à la suite d’un accident de moto survenu dimanche en fin d’après-midi sur l'autoroute 55 à Shawinigan, en Mauricie.

Les secours ont été dépêchés vers 18 h à la hauteur du kilomètre 226 en direction nord sur l'autoroute 55 au sujet d’une collision impliquant une moto.

Un motocycliste, un homme dans la cinquantaine, a subi des blessures jugées sérieuses et a été évacué vers un centre hospitalier, où il se trouve dans un état critique.

D’après les premières informations recueillies, le motocycliste aurait perdu la maîtrise de son véhicule et aurait fait une embardée qui l’aurait été éjecté de la moto.

La SQ indique qu’un policier formé en enquête et collision va se rendre sur place afin d'éclaircir les causes et les circonstances entourant l'accident.

L'autoroute 55 en direction nord a été entièrement fermée à la hauteur de la sortie 226, ajoute la SQ, et ce pour une durée indéterminée.