Québec propose un encadrement juridique des conjoints de fait

Dans le cadre de l'opération nationale en matière de sécurité routière, du 20 mars, la Sûreté du Québec a remis 154 constats d'infraction dans la région Mauricie-Lanaudière. On parle ainsi de 79 constats pour excès de vitesse, six pour non-port de la ceinture de sécurité, six pour cellulaire au volant et 63 pour des infractions diverses qui ont ...