Plusieurs arrestations pour trafic de stupéfiants à Shawinigan

L’Escouade régionale mixte (ERM) Mauricie de la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé (DECCO) procède actuellement à une série d’arrestations en matière de trafic de stupéfiants à Shawinigan.

Les individus visés sont suspectés d’appartenir à des réseaux de trafic de stupéfiants liés au crime organisé. L’enquête tend à démontrer que ces réseaux seraient en charge de la distribution de cocaïne et des méthamphétamines principalement dans le secteur de la Mauricie.

Douze personnes ont été arrêtés ce matin et pourraient faire face, entre autres, à des accusations en matière de complot, de possession et de trafic de stupéfiants, de possession de biens criminellement obtenus et de possession d’armes.

Certains individus visés par des mandats d’arrestations devraient comparaître cet après-midi au palais de justice de Shawinigan. Les autres personnes arrêtées seront remises en liberté avec promesse de comparaitre à une date ultérieure.

Rappelons que des perquisitions effectuées le 11 mai dernier ont permis de saisir d’importantes quantités de stupéfiants et d’autres preuves en lien avec les activités illégales effectuées par ces réseaux.

Près de 50 000$ en argent canadien;

Plus de 210 kilogrammes de cannabis;

Plus de 4,5 kilogrammes de haschich;

Près de 900 grammes de cocaïne;

Plus de 20 000 comprimés de méthamphétamine;

Environ 2,5 litres de GHB;

Plus de 160 000 cigarettes de contrebande;

2 armes de poing.

Les ERM sont des partenariats entre services de police qui ont comme objectif une mise en commun des ressources pour mieux lutter contre le crime organisé, et ce, dans toutes les régions du Québec.



Rappelons que la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de la Mauricie est responsable, entre autres, de s’attaquer aux motards criminalisés ainsi qu’aux groupes émergents dans toutes leurs sphères d’activités, incluant la vente de tous les types de stupéfiants.



La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre la violence armée au Québec. CENTAURE permet à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Toute personne qui détiendrait des informations en lien avec des activités liées au trafic de stupéfiants peut contacter la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au sq.gouv.qc.ca/centrale-de-linformation-criminelle/ ou au 1 800 659-4264.