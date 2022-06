Une centaine de constats d'infraction dans les sentiers des quadistes

Plus d’une centaine de constats d’infractions ont été émis durant la fin de semaine des 4 et 5 juin lors de l’opération nationale concertée récréotouristique ciblant les quadistes ayant un comportement pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers.

C’est ce que révèle un communiqué des services de police du Québec qui, avec collaboration avec de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), ont mené des interventions ciblant les comportements à risque des quadistes.

Il n’y a eu aucune collision mortelle durant la fin de semaine, mais les policiers ont noté les comportements suivant : le non-respect de la signalisation ou de la règlementation en vigueur ; le non-port du casque ; la conduite avec capacité affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux ; la conformité des véhicules quant à leurs équipements.

Ces comportements téméraires sont les principales causes de collision impliquant des véhicules hors route.

En plus des nombreux messages de sensibilisation, les différents corps de police ont profité de l’occasion pour se rapprocher de la communauté en prenant le temps de discuter avec eux et de leur remettre de la documentation pertinente.

Les services de police du Québec continueront leur travail afin de rendre les sentiers sécuritaires pour tous les usagers.