Inondations: Trois-Rivières et Shawinigan sur un pied d’alerte

La Direction de la sécurité incendie et de la sécurité civile se tient sur un pied d’alerte face à la crue des eaux de la rivière Saint-Maurice, affirme le communiqué de la ville.

De son côté, Shawinigan informe les citoyens que le niveau de l’eau de la rivière Saint-Maurice a fortement augmenté au cours des derniers jours, causant un risque d’inondation pour les résidences situées sur l’avenue du Beau-Rivage et sur le chemin de l’Ermitage. Pour le moment, aucune évacuation n’est prévue et la ville suit la situation de très près, conjointement avec Hydro-Québec et le ministère de la Sécurité publique.

« Ce qu’on se fait dire c’est qu’on est dans une situation inhabituelle. Dans notre historique, 90 millimètres de pluie à ce moment-ci de l’année avec la fonte de la neige, et ce, sur tout le bassin qui alimente la rivière Saint-Maurice, c’est rare. Surtout en si peu de temps », explique le directeur général de la Ville, Me Yves Vincent. « On est sur le terrain depuis mardi pour aider et soutenir les citoyens des quartiers Beau-Rivage et de l’Ermitage. »

Par ailleurs, aucune résidence trifluvienne aux abords de la rivière Saint-Maurice n’a été touchée par la crue des eaux. Selon les prévisions pour les prochains jours, le niveau pourrait dépasser celui atteint en 2017. Des pompiers sillonnent les secteurs les plus à risque afin de surveiller l’évolution de la situation, précise la direction de la sécurité civile.

La ville recommande, à la population habitant en zones inondables le long de la rivière, de vérifier les prévisions météorologiques ainsi que l’état d’alerte.

« Des sacs de sable seront disponibles au centre de services aux citoyens qui est situé au 200, rue De Grandmont, à partir de 13 h le mercredi 18 mai », indique-t-on.

Même chose à Shawinigan qui encourage fortement les citoyens du quartier Beau-Rivage à agir dès maintenant, en prévision des possibles inondations. La meilleure protection demeure le remplissage et l’installation de sacs de sable sur les propriétés.

« Le matériel nécessaire est disponible au parc du Beau-Rivage et les équipes de la Ville sont sur place en soutien aux citoyens », indique le directeur du Service des travaux publics, Stéphane Lahaie. « Les citoyens doivent être en mesure de remplir et d’installer eux-mêmes leurs sacs. C’est un travail d’équipe. »

On conseille à la population « d’optimiser le positionnement de vos sacs de sable avec vos voisins afin de créer une digue linéaire pour que tous soient protégés ; rangez les objets de valeur aux étages supérieurs ; mettez à l’abri les produits nocifs et bouchez le drain du sous-sol ; fermez le gaz et l’électricité avant que l’eau ne pénètre votre résidence ».

Par ailleurs, la ville demande aux gens de mettre « à l’abri, sur votre terrain et aux abords de la rivière, tout objet qui pourrait être emporté par le courant ; respectez les consignes de sécurité transmises par les autorités municipales ».

La ville demande à la population d’être prudente. Il faut éviter de mettre ses embarcations sur l’eau en raison du courant qui augmentera inévitablement au cours des prochains jours.

En cas d’inondation, les riveraines et les riverains seront informés par le service d’alerte citoyenne en s’inscrivant en ligne aux alerte.v3r.net.

Pour plus d’information, contactez le 311.