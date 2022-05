Trafic de stupéfiants: six personnes arrêtées

Les policiers de l’Escouade régionale mixte (ERM) Mauricie et du Service des enquêtes sur la contrebande, en collaboration avec la Direction de la police de Trois-Rivières, ont procédé à une série de perquisitions ainsi qu’à des arrestations dans les secteurs de Shawinigan, de Saint-Boniface et de Trois-Rivières en Mauricie.

Ces opérations visaient principalement la recherche d’éléments de preuve dans des lieux et véhicules affiliés à des individus suspectés de trafic de stupéfiants, ainsi que de contrebande de cannabis illicite.

Les enquêtes tendent à démontrer qu’une organisation était impliquée dans le contrôle et le trafic de stupéfiants dans le secteur de Shawinigan. L’autre organisation quant à elle était impliquée dans la production, la distribution et la vente de cannabis illicite en organisant l’approvisionnement dans des lieux possédant des certificats d’inscription à Santé Canada.

Six individus ont été arrêtés et pourraient faire face, entre autres, à des accusations de production, de distribution et de vente de cannabis illicite. Un de ces individus a été arrêté en lien avec les deux opérations. Ce dernier pourrait faire face également à des chefs d’accusation en matière de trafic de stupéfiants.

Rappelons que les ERM sont des partenaires entre services de police qui ont comme objectif une mise en commun des ressources pour mieux lutter contre le crime organisé, et ce, dans toutes les régions du Québec.

Toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.