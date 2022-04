Cinq arrestations à Sainte-Eulalie pour trafic de stupéfiants

Les enquêteurs de l’Équipe d’enquête et de coordination du crime organisé Mauricie ont mené hier une opération relativement à du trafic de stupéfiants à Sainte-Eulalie.

Les policiers ont procédé à l’arrestation de deux hommes de 31 et 37 ans de Sainte-Eulalie et de trois femmes de 22,25 et 46 ans de Sainte-Eulalie, qui seraient impliqués dans le trafic de stupéfiants. Les policiers ont procédé à des perquisitions en matière de drogues et d’armes à feu dans deux logements de la rue des bouleaux.

L’opération a mobilisé plus de 20 policiers des différentes unités de la Sûreté du Québec, dont des membres du groupe d’intervention tactique et un maître-chien.

Les deux hommes sont demeurés détenus suite à leur comparution. Les trois femmes ont été libérées. Ils pourraient faire face à des accusations de possession et trafic de stupéfiants et possession d’armes prohibées et possession non autorisée d’une arme à feu.

Les perquisitions réalisées ont permis notamment la saisie de près de 16 000 $ en argent canadien ; plus de 325 grammes de cannabis ; plus de 40 grammes de WAX ; plus de 200 cigarettes électroniques de THC ; plus de 210 grammes de cocaïne ; plus de 950 comprimés de méthamphétamine ; plus de 530 comprimés de médicaments d’ordonnance ; une arme de poing (ghostgun) et une arme prohibée (stun gun) ; du matériel relié au trafic de stupéfiants

L’enquête se poursuit dans ce dossier.

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre le trafic d’armes à feu illégales au Québec. CENTAURE permet à la Sûreté du Québec ainsi qu’à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763). La Sûreté du Québec rappelle que les citoyens peuvent transmettre toute information relative à la production ou au trafic de stupéfiants de manière confidentielle, en communiquant avec la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.