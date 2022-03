Risque de glissement de terrain : des évacuations sur la rue Boisclair

La Ville de Shawinigan a évacué ce matin quatre immeubles situés sur la rue Boisclair, dans le quartier Almaville, en raison des risques de glissements de terrain.

Comme l’ont recommandé les experts en géologie du ministère des Transports du Québec, la ville a entrepris des travaux pour protéger les infrastructures municipales et les propriétés privées situées de l’autre côté de rue.

« Nous sommes conscients de tout le stress que cette situation a pu engendrer pour les propriétaires et les locataires visés par cette évacuation. Il n’est pas évident de trouver un nouveau logement ou une nouvelle maison pendant l’hiver. Cependant, le danger est imminent et nous avons retroussé nos manches afin de les aider à trouver un nouveau toit. Nous sommes heureux de constater que tous les locataires ont pu trouver un nouvel endroit pour se loger », indique la conseillère municipale du district Almaville, Josette Allard-Gignac.

Comme les mouvements de sol sont moins probables en période hivernale, les propriétaires et les locataires des immeubles situés au 425-427, 445-447, 465 et 475-477, rue Boisclair, avaient jusqu’à aujourd’hui, le 15 mars, pour quitter leur domicile.

Une aide financière et un soutien psychologique ont été offerts par le ministère de la Sécurité publique et le CIUSSS MCQ aux propriétaires et aux locataires.

Des glissements de terrain surviennent dans le secteur depuis de nombreuses années. Un événement important est survenu en 2008 et des travaux de stabilisation avaient alors été réalisés. Un autre important glissement de terrain est survenu en 2014, menant à des évacuations permanentes. Puis, à l’automne dernier, un autre glissement important est survenu, sous le belvédère Lambert de la 105e Avenue.