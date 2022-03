Le suspect à identifier a été arrêté

Un vol a eu lieu au commerce CANAC du boulevard des Récollets vers 11 h 30 le 3 mars. L'appel des policier pour identifier le suspect a été efficace, car il a finalement été arrêté.

Après avoir vu les images circuler, le suspect s’est présenté de lui-même au poste de police de Trois-Rivières. Il fut mis en état d’arrestation avant d’être rencontré par les enquêteurs.

Il détenu et comparaîtra par visioconférence aujourd’hui sous des accusations de vol qualifié.

Rappelons que les policiers cherchait un client qui s'était «présenté au commerce afin d’obtenir le remboursement d’un item. Celui-ci ne portait pas de masque, une employée lui en aurait fait la remarque. L’homme aurait manifesté son désaccord, avant de finalement décider de le revêtir. »

Comme il était toujours en colère dans le magasin, les employés lui ont demandé de quitter et de revenir lorsqu’il serait plus calme, indique le service de police.

« L’homme s’est alors énervé et s’est dirigé derrière le comptoir avant de saisir et arracher le tiroir-caisse, tout en bousculant les employés. Rendu à la hauteur des portes d’entrée, il aurait fracassé le tiroir-caisse au sol et récupéré une somme d’argent, avant de partir », indiquait le service de police.