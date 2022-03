Démantèlement d'un réseau de distribution de drogues à Trois-Rivières

Une vaste opération policière antidrogue s’est déroulé l’aube, jeudi, pour démanteler un réseau de distribution de stupéfiants présent dans plusieurs secteurs de Trois-Rivières.

« Nous avons effectué trois arrestations ce matin », précise l’agente Carole Arbelot, porte-parole de la police de Trois-Rivières.

Assisté du maitre-chien et du Groupe tactique d’intervention de la SQ, les policiers de Trois-Rivières ont perquisitionné à quatre adresses toutes situées à Trois-Rivières, dont trois résidences privées et un garage. Les endroits ciblés étaient sur les rues Vaillancourt, Alphonse-Piché, le rang Saint-Malo et le boulevard Thibeau.

La fouille des lieux aura permis de saisir de la cocaïne, de la marijuana, trois vapoteuses de THC, 5 500 $ en argent, trois véhicules et plusieurs articles reliés au trafic de stupéfiants.

Trois arrestations

Les enquêteurs ont procédé à l’arrestation de trois hommes âgés de 21 à 38 ans. Ils faisaient tous l’objet de mandat d’arrestation.

Deux d’entre eux ont été libérés sous promesse de comparaitre et le dernier, l’homme de 38 ans, devrait comparaitre par voie téléphonique cet après-midi sous des accusations relatives au trafic de stupéfiants.

L’enquête sur ce réseau de distribution de drogue est en cours depuis octobre 2021, grâce à plusieurs informations reçues du public.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne, voulant partager des renseignements de façon confidentielle, peut le faire par le programme HALTE AU CRIME en communiquant au numéro 819-691-2929 touche 7, ou directement sur le site internet du programme à l’adresse halteaucrime.v3r.net.