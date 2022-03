Un suspect à identifier

Un vol a eu lieu au commerce CANAC du boulevard des Récollets vers 11 h 30 le 3 mars.

Dans un communiqué diffusé mercredi matin, les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières demandent l’aide de la population pour identifier un suspect qui a commis un vol qualifié dans cette quincaillerie.

Les policiers indiquent qu’un « client s’est présenté au commerce afin d’obtenir le remboursement d’un item. Celui-ci ne portait pas de masque, une employée lui en aurait fait la remarque. L’homme aurait manifesté son désaccord, avant de finalement décider de le revêtir. »

Comme il était toujours en colère dans le magasin, les employés lui ont demandé de quitter et de revenir lorsqu’il serait plus calme, indique le service de police.

« L’homme s’est alors énervé et s’est dirigé derrière le comptoir avant de saisir et arracher le tiroir-caisse, tout en bousculant les employés. Rendu à la hauteur des portes d’entrée, il aurait fracassé le tiroir-caisse au sol et récupéré une somme d’argent, avant de partir », souligne-t-on

Le suspect, un homme de race blanche âgé entre 30-35 ans, mesurant environ 1,75 m, était vêtu d’un chandail style « kangourou » de couleur grise, des jeans et des bottes de travail.

Toute personne ayant de l’information à partager concernant cet événement, est invitée à contacter le sergent détective Dave Gordon au (819) 370-6700 # 3753 ou à partager l’information via la centrale d’information Halte au crime au (819) 691-2929 # 7.