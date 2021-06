Prévention de la cybercriminalité

La période des vacances scolaires approche et la Sûreté du Québec invite les parents à la vigilance et à la discussion quant à l’utilisation de différents appareils connectés à internet à la disposition de leurs enfants pendant la saison estivale.

La période de vacances est souvent associée à une plus grande plage de temps libre pour plusieurs et les risques reliés à la cybercriminalité augmentent avec l’usage d’internet et des médias sociaux. Les enfants qui seront devant leurs écrans cet été pourraient s’avérer des cibles de choix pour les fraudeurs et les prédateurs sexuels.

Afin de prévenir des situations à risque telles que celles-ci :

Que la divulgation d’une information personnelle, l’envoi d’une photo ou d’une vidéo intime en privé deviennent publics;

Que vos enfants soient victimes de sextorsion en laissant des prédateurs sexuels ou des fraudeurs enregistrer des photos ou des vidéos de gestes intimes en se faisant passer pour quelqu’un de confiance;

Que votre enfant soit exposé à du matériel haineux, violent ou à caractère sexuel :

Augmenter votre cyber surveillance

En vous intéressant à la vie « en ligne » de votre enfant,

En fixant des règles claires,

En discutant de cyber sécurité,

En déconstruisant les fausses croyances.

Par exemple