Agression armée et stupéfiants : une femme arrêtée à Shawinigan

Une perquisition a permis hier d’arrêter une femme dans un logement de l'avenue Saint-Jean à Shawinigan.

Les policiers du poste de la Ville de Shawinigan, assistés des policiers de la Division des enquêtes et coordinations sur le crime organisé Mauricie et d'un maître-chien, ont procédé à cette perquisition en matière de stupéfiants et également en lien avec un dossier d'agression armée survenu le 11 janvier dernier.

Sur place, les policiers ont saisi :

- Une soixantaine de comprimés de métamphétamine;

- une trentaine de grammes de cannabis;

- une certaine quantité de cocaïne et de «Freebase»;

- plusieurs médicaments d’ordonnance;

- un pistolet à air comprimé;

- des items utilisés pour faire du trafic de stupéfiants;

- plus de 1 500 dollars en devises canadiennes.

Suzan Maltais, 34 ans, a été arrêtée sur les lieux pour complot, agression armée, voies de fait causant des lésions, introduction par effraction et trafic de substances (stupéfiants).

Elle a comparu hier et reviendra devant le tribunal.