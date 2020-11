2 jeunes arrêtés pour une série de vols de catalyseurs

Les policiers de la Division des enquêtes MRC de la Mauricie et de la Sécurité publique de Trois-Rivières ont procédé à l'arrestation d'une femme de 29 ans et d'un homme de 32 ans, hier après-midi, à Trois-Rivières, en lien avec une série de vols de catalyseurs survenus dans les régions de la Mauricie, de Lanaudière et de Québec, ces dernières semaines.

Ces deux arrestations permettent de solutionner une quarantaine de dossiers de vols de catalyseurs, soit des vols d'une valeur de moins de 5 000$ sur des véhicules.

Une perquisition a été effectuée dans un véhicule lors de l'intervention. Ce même véhicule a été saisi comme bien infractionnel.

Les suspects ont été libérés et doivent comparaître à une date ultérieure.