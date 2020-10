Nicolet : arrestations de mineurs pour incendie criminel et vols

Hier soir, des citoyens ont appelé les policiers de la SQ MRC de Nicolet-Yamaska concernant un incendie en cours dans la cour d’une école primaire du boulevard Louis-Fréchette à Nicolet.

Trois jeunes âgés de 13 et 14 ans allumaient de petits feu et ça a enflammé leur bidon d’essence. Ultimement, un banc situé près d’un module de jeux a été brûlé. Ils ont été arrêtés, rencontrés et remis à leurs parents.

Ces jeunes pourraient également être reliés à des vols à l’étalage. Leurs dossiers seront soumis au DPCP assigné au secteur jeunesse.