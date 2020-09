Un suspect recherché à Trois-Rivières pour tentative de vol

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières sollicitent l’assistance de la population afin de tenter d’identifier un suspect de vol qualifié.

L’événement est survenu dans la soirée du mardi 25 août dernier, au commerce Super C du boulevard du Saint-Maurice. Vers 21h15, un individu portant un masque noir et vêtu en foncé, a fait irruption à la caisse de courtoisie avec une caisse d’eau. Au moment de faire payer, le suspect aurait sorti un couteau et aurait sommé la caissière de lui remettre le contenu de la caisse en la menaçant.

Un autre employé s’est approché et le suspect a pris la fuite sans rien réussir à voler. Le suspect serait un homme blanc âgé entre 30-40 ans, d’allure athlétique, mesurant environ 1,73 m et pesant environ 82 kg. Il portait les cheveux rasés sur les côtés et longs sur le dessus. Il était vêtu d’un t-shirt noir avec le logo "Under Armour", des jeans foncés et des espadrilles noires avec les lacets blancs.

Toute personne ayant de l’information à partager concernant cet événement, est invitée à contacter le sergent-détective Dave Gordon au (819) 370-6700 # 3753 ou via la centrale d’information Halte au crime au (819) 691-2929 # 7.