Perquisitions en matière de stupéfiants: deux hommes arrêtés à Shawinigan

La division des enquêtes MRC de la Mauricie, en collaboration avec les policiers du poste de la ville de Shawinigan de la Sûreté du Québec, a procédé à deux arrestations et à deux perquisitions en matière de stupéfiants, aujourd’hui, à Shawinigan.

Deux hommes de 36 et 45 ans ont été arrêtés et devraient comparaitre cet après-midi au palais de justice de Shawinigan. Ils pourraient faire face à des accusations en matière de possession et de trafic de stupéfiants, ainsi qu’à des infractions en lien avec la Loi sur le cannabis selon le cas.

Lors des perquisitions effectuées dans deux logements, les policiers ont notamment saisi une centaine de comprimés de méthamphétamine, de la psilocybine et du cannabis illicite.

Les suspects n’auraient pas de lien entre eux. Un maître-chien de la Sûreté du Québec a également participé à l’opération.

Toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être communiquée en tout temps et en toute confidentialité à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.