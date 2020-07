Alerte Amber pour retrouver deux fillettes disparues de Lévis

La Sûreté du Québec a déclenché, dans les toutes dernières minutes, une Alerte Amber pour localiser deux jeunes filles de 6 et 11 ans. Romy et Norah Carpentier sont disparues de Lévis et se trouvent en compagnie de Martin Carpentier, 44 ans.

Les deux jeunes filles ont été enlevées de Lévis, le 8 juillet vers 20h. Selon les informations disponibles, la jeune Romy âgée de six ans a les cheveux bruns. Elle mesure trois pieds et pèse 43 lb et elle portait, la dernière fois qu’elle a été vue, un chandail rose, des boucles d’oreilles en forme de leur argent et du vernis à ongles rouge.

Sa soeur Norah, 11 ans (photo finissante), a aussi les cheveux bruns, mais elle mesure 5 pieds et 2 pouces et elle portait une casquette blanche et des sandales de marque Nike blanches.

Pour sa part, le suspect de 44 ans mesure 5 pieds et 10 pour ces et il pèse 130 lbs. Il portait un t-shit gris et des jeans et peut-être des lunettes.

La SQ n’a pas indiqué comment le trio se déplace et dans quelle direction. Si vous apercevez l’une ou l’autre de ces personnes, composez immédiatement le 911.