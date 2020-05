Opération policière : un aîné de 66 barricadé finit par coopérer

Les patrouilleurs de la direction de la police de Trois-Rivières ont tenu une opération policière ce jeudi matin dans le secteur Sainte-Marguerite, pour un individu barricadé.

Vers 7 h 15 ce matin, les policiers se sont présentés à une résidence de la rue De Ramesay suite à un appel reçu, mentionnant qu’un homme de 66 ans avait tenu des propos menaçants pour lui-même et signalant la présence possible d’une arme à feu. Compte tenu que celui-ci présentait des signes d’un état mental perturbé, les policiers ont préalablement érigé un périmètre de sécurité.

Les occupants des immeubles situés à proximité ont dû être évacués par mesure préventive: un autobus de la STTR a été mis à leur disposition. Près de deux heures plus tard, après un dialogue et une négociation, l’individu a fini par collaborer à la demande des policiers et s’est livré à ceux-ci sans offrir de résistance.

Il a été pris en charge par les ambulanciers avant d’être conduit au centre hospitalier (CHAUR) pour recevoir les soins requis par son état psychologique. L’opération policière a nécessité le déploiement de 15 policiers ainsi que la présence du poste de commandement mobile pour la coordination de l’événement.