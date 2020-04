Shawinigan : incendie suspect dans un immeuble à logements

Vers 2 h du matin ce jeudi 30 avril, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la ville de Shawinigan ont été demandés sur les lieux d'un incendie dans un immeuble de six logements de la rue Gigaire à Shawinigan.

L'immeuble a été évacué et personne n'a été blessé lors de l'évènement. L'incendie a causé de lourds dommages à la bâtisse et à un véhicule. L'enquête sur les causes et circonstances de cet incendie a été transférée à la SQ.

L'incendie pourrait avoir débuté à l'extérieur de l'immeuble et le tout est considéré comme étant suspect. Un technicien en scène d'incendie de la SQ est sur place. Toute personne détenant des informations sur cet incendie est invitée à communiquer avec le poste de la SQ de Shawinigan, ou de façon confidentielle, avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.