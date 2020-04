Une femme de 22 ans arrêtée pour possession de stupéfiants et bris de condition

Le 11 avril vers 22h, des patrouilleurs du poste de la MRC Beauharnois-Salaberry ont intercepté un véhicule qui circulait sur la rue Alphonse-Desjardins à Valleyfield. Ils ont arrêté une jeune femme de Trois-Rivières pour possession de stupéfiants.

Lors de l’interpellation de la conductrice, ils ont constaté que la passagère, une femme âgée de 22 ans résidente de Trois-Rivières était en possession de stupéfiants.

Elle a été arrêtée et détenue pour ensuite comparaitre par voie téléphonique. Elle a été accusée de trois chefs d’accusation, soit de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic, de bris de probation et de bris de conditions.

Au total, les policiers ont saisi environ 275 comprimés de méthamphétamine, plus de 280 $ et un téléphone cellulaire.