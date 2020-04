Une femme arrêtée pour méfaits envers des journalistes et la station de télé TVA

Les patrouilleurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé jeudi en début de soirée, à l’arrestation d’une femme en lien avec des événements entourant la station de télé TVA.

La suspecte, une femme de 29 ans aurait conduit son véhicule d’une façon laissant craindre pour la sécurité d’un journaliste et d’un caméraman, le 27 mars dernier. La fin de semaine suivante, celle-ci serait allée dans le stationnement de la station TVA pour causer des méfaits à plusieurs véhicules de service.

Le 4 avril, la même suspecte aurait été captée par des caméras de surveillance alors qu’elle est retournée à la station pour fracasser une porte vitrée. Finalement, jeudi 9 avril, elle serait retournée sur les lieux avec un marteau à la main afin de fracasser de nouveau une porte vitrée.

Jeudi en début de soirée, les patrouilleurs ont finalement localisé le véhicule de la suspecte et procédé à son arrestation pour conduite dangereuse et méfaits. Son véhicule a été saisi à titre de bien infractionnel. Elle a été transportée au quartier général pour rencontrer les enquêteurs. Elle a par la suite comparu par voie téléphonique et a été libérée avec plusieurs conditions.

