Deux des trois fugueuses en fuite ont été retrouvées, l'une manque toujours

La Direction de la police de Trois-Rivières a annoncé que Maryanne Masson-Grimard, en fugue depuis le 10 mars dernier, a été retrouvée hier matin. Des trois fugueuses, il manque toujours Shelsy Lavallière-Dumesnil.

Shelsy Lavallière-Dumesnil, 16 ans, mesure 1,65 m, pèse 64 kg et aurait les cheveux courts teints en rouge. Elle porterait un manteau noir avec des écussons blancs sur les épaules et des bottes beiges avec de la fourrure. De plus, elle aurait plusieurs piercings au visage.

La Direction de la police rappelle que toute personne voulant partager des renseignements, de façon confidentielle, peut le faire par le programme "Halte au crime" en communiquant au numéro 819-370-6700 ou directement sur le site internet du programme à l’adresse halteaucrime.v3r.net.