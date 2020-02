Les motoneiges, dans le viseur de la police mauricienne

Les policiers motoneigistes de la Sûreté du Québec, en collaboration avec la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, sont intervenus de façon intensive tout au long de la journée et de la soirée du 8 février, en Mauricie, à l’occasion de la saison de motoneige qui bat son plein.

Cette présence policière accrue visait à sensibiliser les motoneigistes à adopter des comportements responsables et sécuritaires. Des interventions ont été réalisées dans les sentiers, ainsi qu’aux croisements des chemins publics, auprès des motoneigistes qui ont des comportements qui compromettent la sécurité des autres usagers.

Interpellations et vérifications auprès de 440 motoneigistes

Une attention particulière a été portée à la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux, le non-respect de la limite de vitesse et le non-respect des panneaux d’arrêts obligatoires aux croisements des sentiers et des chemins publics.

Pour sa part, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec a travaillé en partenariat avec les policiers et invite les adeptes de la motoneige, à adopter des pratiques sécuritaires et respectueuses de l’environnement et de la quiétude des populations riveraines des sentiers.

L’opération de samedi a permis d'interpeller et vérifier 440 motoneigistes; émettre 16 constats d'infraction et 26 avis de non-conformité (avertissements).

La capacité de conduite affaiblie et la vitesse sont les principales causes de collisions mortelles en motoneige. Pour la présente saison 2019-2020 à ce jour, 10 personnes sont décédées dans autant de collisions mortelles sur le territoire de la Sûreté du Québec.