La police de Trois-Rivières cherche à retrouver un jeune fugueur

La Direction de la police de Trois-Rivières sollicite l’assistance de la population afin de retrouver Marc-Antoine Chartier, 14 ans.

Le jeune garçon s’est présenté à l’école Les Pionniers vendredi matin mais n’y est pas retourné en après-midi. Il n’a pas donné de nouvelles depuis.

Il y a de fortes raisons de croire qu'il se trouve à Trois-Rivières. Marc-Antoine Chartier a les cheveux bruns et les yeux bruns. Il mesure 1,77 m. et pèse environ 58 kg. Il serait vêtu d’un chandail (style kangourou) de couleur pêche avec des ronds blancs et d’un jeans.

Toute personne ayant de l’information à partager, pouvant permettre à la police de retrouver ce jeune garçon, peut communiquer avec le service de Police de Trois-Rivières au 819 691-2929.