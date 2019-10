Décès d'un employé de la Ville de Shawinigan à la suite d'un accident de la route

C’est avec une immense tristesse que la Ville de Shawinigan a informé du décès de monsieur Stéphane Marchand, aviseur technique à l’atelier mécanique au Service des travaux publics, à la suite d’un accident de la route survenu mercredi en fin d’après-midi.

« La Ville souhaite transmettre ses plus sincères condoléances à toute la famille de monsieur Marchand, ainsi qu’à ses collègues et amis », a souligné le maire Michel Angers. En signe de sympathie, la Ville de Shawinigan a mis ses drapeaux en berne à l’hôtel de ville et au Service des travaux publics.

Stéphane Marchand était à l’emploi de la Ville depuis le 8 janvier 2018. La Ville de Shawinigan a mis à la disposition des employés un service de soutien psychologique.