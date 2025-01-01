Élections municipales : Qui sont les candidats à Trois-Rivières?

Ce dimanche 26 octobre, se les électeurs pourront aller aux urnes pour le vote par anticipation afin d'élire leur prochain maire et prochain conseiller municipal. Pour la Ville de Trois-Rivières , c'est un total de 15 postes qui est en jeu, dont 14 en tant que conseiller.

En vue du jour du scrutin du 2 novembre prochain, voici le liste des candidats qui au courant des dernières semaines ont fait campagne.

Candidats à la mairie

Les 110 416 électeurs inscrits devront choisir entre six candidats pour être à la tête du conseil municipal :

- Pascale Albernhe-Lahaie (Occupait un autre poste) de Trois-Rivières ville forte

- Jean-François Aubin Indépendant

- Jean-Claude Ayotte de Action Trois-Rivières

- Jonathan Bradley (Occupait un autre poste) Indépendant

- Dany Carpentier (Occupait un autre poste) Indépendant

- Pierre-Benoit Fortin Indépendant

Poste de conseillère ou conseiller municipal

District 1 - du Carmel

- Luc Galvani Indépendant

- Marie-Claude Piché de Trois-Rivières ville forte

- Annie Provencher Indépendante

District 2 - des Carrefours

- Christian Ethier Indépendant

- Kézia Labonté de Trois-Rivières ville forte

- René Martin (Occupait déjà ce poste) Indépendant

- Gilles Matteau Indépendant

District 3 - de Châteaudun

- Simon Bégin Indépendant

- Jean Blanchette de Action Trois-Rivières

- Annie Duchesne de Trois-Rivières ville forte

- Jean-Denis Girard Indépendant

- Luc Tremblay (Occupait déjà ce poste)

District 4 - de Chavigny

- Maryse Bellemare (Occupait déjà ce poste) Indépendante

- Maverick Fleurent Indépendant

- Jeffrey Leguë de Trois-Rivières ville forte

District 5 -des Estacades

- Stéphane Boisvert de Action Trois-Rivières

- Pierre-Luc Fortin (Occupait déjà ce poste) Indépendant

- René Guillemette de Trois-Rivières ville forte

District 6 - des Forges

- Yannick Daviault de Trois-Rivières ville forte

- Alain Lafontaine (Occupait déjà ce poste) Indépendant

- Pierre Piché Indépendant

District 7 -de La-Vérendrye

- Jean-Marc Bouchard de Trois-Rivières ville forte

- Xavier Douville de Action Trois-Rivières

- Gabrielle Groulx Indépendante

- Jean-Philippe Lemay Indépendant

District 8 -de la Madeleine

- Ariann Bellerose de Trois-Rivières ville forte

- Pierre Catellier Indépendant

- Éric Lemaire de Action Trois-Rivières

- Sabrina Roy (Occupait déjà ce poste) Indépendante

District 9 -de Marie-de-l'Incarnation

- Richard W. Dober (Occupait déjà ce poste) Indépendant

- Édith Lachance de Trois-Rivières ville forte

- Sir-Daniel Simon Indépendant

- Lisette Venne Indépendante

District 10 -de Pointe-du-Lac

- François Bélisle (Occupait déjà ce poste) Indépendant

- Isabelle D. Lecours de Action Trois-Rivières

- Pascal Marchesseault de Trois-Rivières ville forte

District 11 -de Richelieu

- Marc-Antoine Berthiaume de Trois-Rivières ville forte

- Luc Bouthillier Indépendant

- Nathalie Cauchon Indépendant

- Vincent Héroux Indépendant

- Nicolas Mêlé Indépendant

- François Morasse Indépendant



District 12 -des Rivières

- Christiane Bernier Indépendante

- Adeline Mbo Atabelafi de Trois-Rivières ville forte

- Nancy Sabourin Indépendante

District 13 -de Sainte-Marthe

- Marie-Stéphanie Duclos de Trois-Rivières ville forte

- Denis Foucault Indépendant

- Jean-François Lasnier Indépendant

- Jesús Machado Indépendant

- Robert Pilotte Indépendant

- Alain St-Onge de Action Trois-Rivières

District 14 -de Saint-Louis-de-France

- Julie Caron Indépendante

- Guy Daigle Indépendant

- Steve Gosselin Indépendant



Horaire pour voter