Poste de maire et de conseillers

Élections municipales : Qui sont les candidats à Trois-Rivières?

24 octobre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Ce dimanche 26 octobre, se les électeurs pourront aller aux urnes pour le vote par anticipation afin d'élire leur prochain maire et prochain conseiller municipal. Pour la Ville de Trois-Rivières , c'est un total de 15 postes qui est en jeu, dont 14 en tant que conseiller.  

En vue du jour du scrutin du 2 novembre prochain, voici le liste des candidats qui au courant des dernières semaines ont fait campagne. 

Candidats à la mairie 
Les 110 416 électeurs inscrits devront choisir entre six candidats pour être à la tête du conseil municipal : 

- Pascale Albernhe-Lahaie (Occupait un autre poste) de Trois-Rivières ville forte
- Jean-François Aubin Indépendant
- Jean-Claude Ayotte de Action Trois-Rivières
- Jonathan Bradley (Occupait un autre poste) Indépendant
- Dany Carpentier (Occupait un autre poste) Indépendant
- Pierre-Benoit Fortin Indépendant 

Poste de conseillère ou conseiller municipal

District 1 - du Carmel
- Luc Galvani Indépendant 
- Marie-Claude Piché de Trois-Rivières ville forte
- Annie Provencher Indépendante

District 2 - des Carrefours
- Christian Ethier Indépendant
- Kézia Labonté de Trois-Rivières ville forte
- René Martin (Occupait déjà ce poste) Indépendant
- Gilles Matteau Indépendant

District 3 - de Châteaudun
- Simon Bégin Indépendant 
- Jean Blanchette de Action Trois-Rivières
- Annie Duchesne de Trois-Rivières ville forte
- Jean-Denis Girard Indépendant
- Luc Tremblay (Occupait déjà ce poste)

District 4 - de Chavigny
- Maryse Bellemare (Occupait déjà ce poste) Indépendante 
- Maverick Fleurent Indépendant
- Jeffrey Leguë de Trois-Rivières ville forte

District 5 -des Estacades
- Stéphane Boisvert de Action Trois-Rivières
- Pierre-Luc Fortin (Occupait déjà ce poste) Indépendant
- René Guillemette de Trois-Rivières ville forte

District 6 - des Forges
- Yannick Daviault de Trois-Rivières ville forte
- Alain Lafontaine (Occupait déjà ce poste) Indépendant
- Pierre Piché Indépendant

District 7 -de La-Vérendrye
- Jean-Marc Bouchard de Trois-Rivières ville forte
- Xavier Douville de Action Trois-Rivières
- Gabrielle Groulx Indépendante
- Jean-Philippe Lemay Indépendant

District 8 -de la Madeleine
- Ariann Bellerose de Trois-Rivières ville forte
- Pierre Catellier Indépendant
- Éric Lemaire de Action Trois-Rivières
- Sabrina Roy (Occupait déjà ce poste) Indépendante

District 9 -de Marie-de-l'Incarnation
- Richard W. Dober (Occupait déjà ce poste) Indépendant
- Édith Lachance de Trois-Rivières ville forte
- Sir-Daniel Simon Indépendant
- Lisette Venne Indépendante

District 10 -de Pointe-du-Lac
- François Bélisle (Occupait déjà ce poste) Indépendant
- Isabelle D. Lecours de Action Trois-Rivières
- Pascal Marchesseault de Trois-Rivières ville forte

District 11 -de Richelieu
- Marc-Antoine Berthiaume de Trois-Rivières ville forte
- Luc Bouthillier Indépendant 
- Nathalie Cauchon Indépendant
- Vincent Héroux Indépendant
- Nicolas Mêlé Indépendant
- François Morasse Indépendant

District 12 -des Rivières
- Christiane Bernier Indépendante
- Adeline Mbo Atabelafi de Trois-Rivières ville forte
- Nancy Sabourin Indépendante

District 13 -de Sainte-Marthe
- Marie-Stéphanie Duclos de Trois-Rivières ville forte
- Denis Foucault Indépendant
- Jean-François Lasnier Indépendant
- Jesús Machado Indépendant
- Robert Pilotte Indépendant
- Alain St-Onge de Action Trois-Rivières

District 14 -de Saint-Louis-de-France
- Julie Caron Indépendante
- Guy Daigle Indépendant
- Steve Gosselin Indépendant

Horaire pour voter 

Vote par anticipation
Dimanche 26 octobre de 12h à 20h

Jour de l'élection  
Dimanche 2 novembre 2025 de 10 h à 20 h

Publié le 16 octobre 2025

Fait inusité: certains citoyens propriétaires auront le droit de voter plus d'une fois lors des élections municipales qui auront lieu le 2 novembre prochain. Comment? Tout d'abord, les citoyens canadiens de 18 ans et plus ont le droit de voter dans la municipalité où se trouve leur domicile. Toutefois, il est aussi possible de voter dans une ...

Publié le 14 octobre 2025

Plus de 4500 candidats municipaux au Québec ont été élus sans opposition. La période de mise en candidature pour les élections municipales provinciales, qui regroupent environ 1100 municipalités, a pris fin le 3 octobre. Parmi les 4560 élus, 564 se sont présentés à la mairie et 3996 à la fonction de conseiller, selon les chiffres publiés ...

Publié le 8 octobre 2025

Le jour du scrutin pour les élections municipales approche et la Ville de Shawinigan tient à rappeler que les citoyens ont la responsabilité de vérifier si leur nom figure sur la liste électorale. En raison de la grève de Postes Canada, la carte électorale sera distribuée de porte en porte. Pour savoir si vous êtes bien inscrit sur la liste ...

