Poste de maire et de conseillers
Élections municipales : Qui sont les candidats à Trois-Rivières?
Ce dimanche 26 octobre, se les électeurs pourront aller aux urnes pour le vote par anticipation afin d'élire leur prochain maire et prochain conseiller municipal. Pour la Ville de Trois-Rivières , c'est un total de 15 postes qui est en jeu, dont 14 en tant que conseiller.
En vue du jour du scrutin du 2 novembre prochain, voici le liste des candidats qui au courant des dernières semaines ont fait campagne.
Candidats à la mairie
Les 110 416 électeurs inscrits devront choisir entre six candidats pour être à la tête du conseil municipal :
- Pascale Albernhe-Lahaie (Occupait un autre poste) de Trois-Rivières ville forte
- Jean-François Aubin Indépendant
- Jean-Claude Ayotte de Action Trois-Rivières
- Jonathan Bradley (Occupait un autre poste) Indépendant
- Dany Carpentier (Occupait un autre poste) Indépendant
- Pierre-Benoit Fortin Indépendant
Poste de conseillère ou conseiller municipal
District 1 - du Carmel
- Luc Galvani Indépendant
- Marie-Claude Piché de Trois-Rivières ville forte
- Annie Provencher Indépendante
District 2 - des Carrefours
- Christian Ethier Indépendant
- Kézia Labonté de Trois-Rivières ville forte
- René Martin (Occupait déjà ce poste) Indépendant
- Gilles Matteau Indépendant
District 3 - de Châteaudun
- Simon Bégin Indépendant
- Jean Blanchette de Action Trois-Rivières
- Annie Duchesne de Trois-Rivières ville forte
- Jean-Denis Girard Indépendant
- Luc Tremblay (Occupait déjà ce poste)
District 4 - de Chavigny
- Maryse Bellemare (Occupait déjà ce poste) Indépendante
- Maverick Fleurent Indépendant
- Jeffrey Leguë de Trois-Rivières ville forte
District 5 -des Estacades
- Stéphane Boisvert de Action Trois-Rivières
- Pierre-Luc Fortin (Occupait déjà ce poste) Indépendant
- René Guillemette de Trois-Rivières ville forte
District 6 - des Forges
- Yannick Daviault de Trois-Rivières ville forte
- Alain Lafontaine (Occupait déjà ce poste) Indépendant
- Pierre Piché Indépendant
District 7 -de La-Vérendrye
- Jean-Marc Bouchard de Trois-Rivières ville forte
- Xavier Douville de Action Trois-Rivières
- Gabrielle Groulx Indépendante
- Jean-Philippe Lemay Indépendant
District 8 -de la Madeleine
- Ariann Bellerose de Trois-Rivières ville forte
- Pierre Catellier Indépendant
- Éric Lemaire de Action Trois-Rivières
- Sabrina Roy (Occupait déjà ce poste) Indépendante
District 9 -de Marie-de-l'Incarnation
- Richard W. Dober (Occupait déjà ce poste) Indépendant
- Édith Lachance de Trois-Rivières ville forte
- Sir-Daniel Simon Indépendant
- Lisette Venne Indépendante
District 10 -de Pointe-du-Lac
- François Bélisle (Occupait déjà ce poste) Indépendant
- Isabelle D. Lecours de Action Trois-Rivières
- Pascal Marchesseault de Trois-Rivières ville forte
District 11 -de Richelieu
- Marc-Antoine Berthiaume de Trois-Rivières ville forte
- Luc Bouthillier Indépendant
- Nathalie Cauchon Indépendant
- Vincent Héroux Indépendant
- Nicolas Mêlé Indépendant
- François Morasse Indépendant
District 12 -des Rivières
- Christiane Bernier Indépendante
- Adeline Mbo Atabelafi de Trois-Rivières ville forte
- Nancy Sabourin Indépendante
District 13 -de Sainte-Marthe
- Marie-Stéphanie Duclos de Trois-Rivières ville forte
- Denis Foucault Indépendant
- Jean-François Lasnier Indépendant
- Jesús Machado Indépendant
- Robert Pilotte Indépendant
- Alain St-Onge de Action Trois-Rivières
District 14 -de Saint-Louis-de-France
- Julie Caron Indépendante
- Guy Daigle Indépendant
- Steve Gosselin Indépendant
Horaire pour voter
Vote par anticipation
Dimanche 26 octobre de 12h à 20h
Jour de l'élection
Dimanche 2 novembre 2025 de 10 h à 20 h