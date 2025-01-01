Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Dont 564 en tant que maire

Plus de 4500 candidats municipaux québécois sont élus par acclamation

durée 09h00
14 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Plus de 4500 candidats municipaux au Québec ont été élus sans opposition.

La période de mise en candidature pour les élections municipales provinciales, qui regroupent environ 1100 municipalités, a pris fin le 3 octobre.

Parmi les 4560 élus, 564 se sont présentés à la mairie et 3996 à la fonction de conseiller, selon les chiffres publiés vendredi par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec.

Six ont également été élus sans opposition préfets de leur municipalité régionale de comté.

En 2021, 4974 candidats avaient été élus sans opposition: 615 maires, 4355 conseillers et 4 préfets.

Les élections municipales provinciales auront lieu le 2 novembre.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L'inscription obligatoire sur la liste électorale pour voter

Publié le 8 octobre 2025

L'inscription obligatoire sur la liste électorale pour voter

Le jour du scrutin pour les élections municipales approche et la Ville de Shawinigan tient à rappeler que les citoyens ont la responsabilité de vérifier si leur nom figure sur la liste électorale. En raison de la grève de Postes Canada, la carte électorale sera distribuée de porte en porte. Pour savoir si vous êtes bien inscrit sur la liste ...

LIRE LA SUITE
Présentation des candidatures pour le conseil municipal de Shawinigan

Publié le 6 octobre 2025

Présentation des candidatures pour le conseil municipal de Shawinigan

Après la fermeture des mises en candidatures pour les prochaines élections municipales, la présidente d’élection pour Shawinigan, Me Chantal Doucet, a procédé au dévoilement des personnes se présentant dans les dix districts et à la mairie le 2 novembre prochain.  On indique qu'avec un total de 32 candidatures pour les postes de maire et de ...

LIRE LA SUITE
Le DGE présente un plan pour faire face à la grève à Postes Canada

Publié le 2 octobre 2025

Le DGE présente un plan pour faire face à la grève à Postes Canada

Le directeur général des élections du Québec, Jean-François Blanchet, prend une décision spéciale pour permettre aux municipalités de transmettre les documents autrement qu'à la porte des électeurs en vue du scrutin du 2 novembre. «Cette décision est nécessaire dans le contexte de l'interruption des services postaux», a-t-il déclaré dans un ...

LIRE LA SUITE