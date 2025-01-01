Shawinigan recrute le personnel en prévision de l’élection municipale

En prévision de l’élection municipale du 2 novembre prochain, le Bureau de la présidente d’élection de la Ville de Shawinigan est à la recherche de personnes pour faire partie de l’équipe du personnel électoral.

Plusieurs postes sont à combler pour assurer le bon fonctionnement des opérations lors du scrutin.

Il est possible de s'inscrire en solo ou avec un ami. Pour soumettre votre candidature, vous devez obligatoirement remplir le formulaire en ligne à l’adresse suivante : www.shawinigan.ca/personnel-electoral.

Notez que même les personnes ayant travaillé en 2021 doivent soumettre une nouvelle demande.

Si vous n’avez pas accès à un poste informatique pour remplir le formulaire, vous pouvez utiliser gratuitement les ordinateurs publics dans l’une des trois grandes bibliothèques municipales.

Restez informé

Pour ne rien manquer en lien avec l’élection municipale, visitez régulièrement le site www.shawinigan.ca/election. L’information est mise à jour selon les étapes du processus électoral.