Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Le 12 novembre

Près de 2 500 élèves attendus aux portes ouvertes du Cégep de Trois-Rivières

durée 11h00
5 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Près de 2 500 élèves de 5e secondaire provenant de 25 écoles sont attendus au Cégep de Trois-Rivières le 12 novembre prochain dans le cadre de l’activité portes ouvertes.

Événement phare dans le processus d’orientation des élèves de la région, la formule de l’activité leur permettra de vivre des expériences concrètes dans les domaines d'études qui les intéressent.

Ainsi, les participants et participantes pourront profiter de leur visite en journée pour: assister à différents ateliers interactifs parmi la quarantaine de programmes préuniversitaires, techniques et DEC-Bac du Cégep de Trois-Rivières,  avoir accès à près d’une centaine d’ateliers d’information sur des programmes d’études offerts partout au Québec et découvrir la vie étudiante et les différents types d’implications possibles au Cégep de Trois-Rivières.

En soirée, le Cégep ouvre ses portes au grand public de 17 h 30 à 20 h avec des visites en continu dans l’ensemble de ses programmes. Des kiosques d’information sur le cégep et ses servicesseront également aménagés: admission, cheminement, vie étudiante et sportive, résidences, etc. Le stationnement sera gratuit pour l’événement.

Horaire 

Mercredi 12 novembre
De 9 h à 14 h 30 : pour les écoles inscrites
De 17 h 30 à 20 h : ouvert au grand public
Au pavillon des Humanités
3175, boulevard Laviolette (entrée rue Marguerite-Bourgeoys)
Au pavillon des Sciences
3500, rue De Courval

Comme nouveautés, mentionnons le programme Techniques d’administration et de gestion avec ses trois profils et ses trois cheminements DEC-Bac qui accueille sa première cohorte cette session-ci et l’actualisation du programme Techniques d’hygiène dentaire qui proposera une nouvelle grille de cours dès l’automne 2026.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les étudiants en médecine demandent au tribunal de suspendre la loi 2

Publié hier à 15h00

Les étudiants en médecine demandent au tribunal de suspendre la loi 2

La loi 2 du ministre de la Santé, Christian Dubé, subit son premier véritable test devant les tribunaux, ce mardi. La Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ), qui regroupe les associations d'étudiants en médecine des universités de Montréal, McGill, Laval et Sherbrooke, demande à la Cour supérieure de suspendre la loi en attendant que le ...

LIRE LA SUITE
Les étudiants en médecine d'universités seront en grève

Publié le 31 octobre 2025

Les étudiants en médecine d'universités seront en grève

Les quatre facultés de médecine du Québec ont tenu cette semaine des référendums portant sur une grève étudiante générale illimitée. Tôt vendredi matin, l'Université de Sherbrooke et l'Université de Laval ont confirmé que leurs étudiants en médecine ont voté en faveur d'une grève. Les résultats du vote montrent toutefois que la communauté ...

LIRE LA SUITE
La loi sur le renforcement de la laïcité à l'école est adoptée

Publié le 30 octobre 2025

La loi sur le renforcement de la laïcité à l'école est adoptée

Les élèves du Québec devront désormais fréquenter l’école à visage découvert. Le gouvernement Legault a en effet fait adopter jeudi son projet de loi 94, visant à renforcer la laïcité dans le réseau scolaire québécois. Les élus de la banquette gouvernementale caquiste ont bien entendu voté en faveur, mais aussi les élus du Parti québécois, ...

LIRE LA SUITE