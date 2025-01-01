Le 12 novembre
Près de 2 500 élèves attendus aux portes ouvertes du Cégep de Trois-Rivières
Par Salle des nouvelles
Près de 2 500 élèves de 5e secondaire provenant de 25 écoles sont attendus au Cégep de Trois-Rivières le 12 novembre prochain dans le cadre de l’activité portes ouvertes.
Événement phare dans le processus d’orientation des élèves de la région, la formule de l’activité leur permettra de vivre des expériences concrètes dans les domaines d'études qui les intéressent.
Ainsi, les participants et participantes pourront profiter de leur visite en journée pour: assister à différents ateliers interactifs parmi la quarantaine de programmes préuniversitaires, techniques et DEC-Bac du Cégep de Trois-Rivières, avoir accès à près d’une centaine d’ateliers d’information sur des programmes d’études offerts partout au Québec et découvrir la vie étudiante et les différents types d’implications possibles au Cégep de Trois-Rivières.
En soirée, le Cégep ouvre ses portes au grand public de 17 h 30 à 20 h avec des visites en continu dans l’ensemble de ses programmes. Des kiosques d’information sur le cégep et ses servicesseront également aménagés: admission, cheminement, vie étudiante et sportive, résidences, etc. Le stationnement sera gratuit pour l’événement.
Horaire
Mercredi 12 novembre
De 9 h à 14 h 30 : pour les écoles inscrites
De 17 h 30 à 20 h : ouvert au grand public
Au pavillon des Humanités
3175, boulevard Laviolette (entrée rue Marguerite-Bourgeoys)
Au pavillon des Sciences
3500, rue De Courval
Comme nouveautés, mentionnons le programme Techniques d’administration et de gestion avec ses trois profils et ses trois cheminements DEC-Bac qui accueille sa première cohorte cette session-ci et l’actualisation du programme Techniques d’hygiène dentaire qui proposera une nouvelle grille de cours dès l’automne 2026.