Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Sophie Paquette nommée

Nouvelle nomination à la direction au Cégep de Trois-Rivières

durée 13h00
30 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Le Cégep de Trois-Rivières annonce la nomination de Sophie Paquette au poste de directrice adjointe à la Direction des ressources informationnelles.

Madame Paquette détient une formation universitaire en informatique de gestion du HEC et une technique en administration, volet finance du Cégep de Trois-Rivières.

Depuis deux ans, elle occupe la fonction de gestionnaire administrative à la Direction des ressources informationnelles et depuis maintenant quatre mois, elle assume l’intérim de ce poste, ce qui lui a permis de bien cerner les responsabilités liées à la gestion du soutien informatique aux utilisateurs ainsi qu’à la supervision des équipements informatiques.

Elle est une leader passionnée par la mobilisation des équipes de travail et l’optimisation des processus. De plus, on la qualifie comme une personne rigoureuse et dynamique ayant un sens de l’analyse et de l’organisation développé.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le chercheur Simon Houle de l’UQTR reçoit une prestigieuse bourse

Publié à 10h04

Le chercheur Simon Houle de l’UQTR reçoit une prestigieuse bourse

L'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) annonce que Simon Houle, chercheur postdoctoral au Département de gestion des ressources humaines de l'École de gestion, a été sélectionné pour recevoir une bourse postdoctorale Banting 2024-2025 du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). Cette bourse prestigieuse, ...

LIRE LA SUITE
Québec interdira les signes religieux dans les CPE

Publié le 23 octobre 2025

Québec interdira les signes religieux dans les CPE

Québec interdira par voie législative le port de signes religieux dans les Centres de la petite enfance (CPE) et les garderies subventionnées. Le ministre responsable de la Laïcité, Jean-François Roberge, a confirmé l'intention du gouvernement et a ajouté qu'une clause de droits acquis sera incluse, pour les personnes déjà à l'emploi de services ...

LIRE LA SUITE
Milieu familial : un projet pilote pour une meilleure accessibilité

Publié le 21 octobre 2025

Milieu familial : un projet pilote pour une meilleure accessibilité

La Ville de Shawinigan, en partenariat avec le Centre de la petite enfance-Bureau coordonnateur (CPE-BC) Le Manège des Tout-Petits, lance le projet pilote Cap qualité. Il s’agit d’une initiative novatrice visant à renforcer l’offre de services de garde éducatifs en milieu familial, tout en soutenant celles et ceux qui en assurent la ...

LIRE LA SUITE