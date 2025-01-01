Sophie Paquette nommée
Nouvelle nomination à la direction au Cégep de Trois-Rivières
Par Salle des nouvelles
Le Cégep de Trois-Rivières annonce la nomination de Sophie Paquette au poste de directrice adjointe à la Direction des ressources informationnelles.
Madame Paquette détient une formation universitaire en informatique de gestion du HEC et une technique en administration, volet finance du Cégep de Trois-Rivières.
Depuis deux ans, elle occupe la fonction de gestionnaire administrative à la Direction des ressources informationnelles et depuis maintenant quatre mois, elle assume l’intérim de ce poste, ce qui lui a permis de bien cerner les responsabilités liées à la gestion du soutien informatique aux utilisateurs ainsi qu’à la supervision des équipements informatiques.
Elle est une leader passionnée par la mobilisation des équipes de travail et l’optimisation des processus. De plus, on la qualifie comme une personne rigoureuse et dynamique ayant un sens de l’analyse et de l’organisation développé.