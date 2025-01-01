Le chercheur Simon Houle de l’UQTR reçoit une prestigieuse bourse

L'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) annonce que Simon Houle, chercheur postdoctoral au Département de gestion des ressources humaines de l'École de gestion, a été sélectionné pour recevoir une bourse postdoctorale Banting 2024-2025 du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH).

Cette bourse prestigieuse, d'une valeur de 70 000 $ par année pour deux ans, reconnaît l'excellence de la recherche de M. Houle sur la santé psychologique au travail et son potentiel exceptionnel en tant que chercheur de la relève.

Un projet de recherche novateur sur la santé psychologique au travail

Le projet de recherche de Simon Houle, intitulé « Vers une compréhension organisationnelle et sociétale de la santé psychologique au travail : déterminants et implications individuels, organisationnels et sociétaux d'une main-d'œuvre psychologiquement saine », vise à combler le fossé significatif entre la recherche académique et les interventions pratiques en milieu organisationnel.

« Ce projet répond à un enjeu crucial de notre époque », explique M. Houle. « Il s'agit de démontrer concrètement les bénéfices, tant économiques que sociaux, d'investir dans la santé psychologique des employés, tout en développant des outils pratiques pour les organisations. Mon objectif est de créer une méthodologie standardisée qui permettra aux dirigeants non seulement d'estimer les coûts liés à la santé psychologique au travail, mais aussi d'orienter la portée et l'orientation des interventions nécessaires pour obtenir un retour sur investissement positif. Ce faisant, j'espère accroître la productivité organisationnelle et sociétale tout en améliorant le bien-être des employés. »

Trois axes de recherche complémentaires

Le projet de recherche s'articule autour de trois axes innovants.

Premier axe : Développement et validation de la « Calculatrice de gains psychologiques », une stratégie analytique novatrice développée lors de son passage à Statistique Canada. Cet algorithme combine la modélisation d'équations structurelles généralisées, les estimations bayésiennes et la proportion de risque attribuable à la population pour calculer les coûts organisationnels liés à la santé psychologique des employés. Pour le moment, l'étude se concentrera sur un échantillon de 627 infirmières novices du Québec suivies sur quatre ans, permettant d'estimer les coûts monétaires associés à la performance et au roulement du personnel attribuables à leur santé psychologique.

Deuxième axe : Création et validation d'une échelle de mesure de la culture organisationnelle basée sur la théorie du consensus culturel, permettant de distinguer les effets descendants (culture organisationnelle) des effets ascendants (climat organisationnel) sur la santé psychologique. Cette échelle s'appuiera sur le « Processus de coévolution » développé par M. Houle pour surveiller l'évolution des phénomènes méso- sociaux (p.ex. la culture, les climats, les systèmes de gestion des ressources humaines, l’identité organisationnelle) et de la santé psychologique des employés.

Troisième axe : Élaboration d'une trousse d'outils diagnostiques organisationnels alignée sur la Norme nationale du Canada pour la santé et la sécurité psychologiques, qui identifie 13 facteurs psychosociaux cruciaux mais ne fournit pas les outils de mesure nécessaires. Cette trousse permettra aux organisations de surveiller et d'améliorer la santé psychologique de leurs employés selon une méthodologie standardisée.

Une vision à long terme ambitieuse

L'objectif de cette recherche est d'améliorer progressivement les conditions de travail pour tous les employés, en garantissant un accès équitable à un environnement de travail psychologiquement sécuritaire et sain. Les retombées attendues incluent une meilleure productivité organisationnelle, une efficacité accrue et une durabilité renforcée. Le projet s'inscrit dans une vision à long terme ambitieuse : le développement d'une infrastructure de recherche-conseil universitaire dédiée à la collecte, l'analyse et la communication de données scientifiques sur le développement d'une main-d'œuvre en bonne santé psychologique. Cette infrastructure, inspirée des centres hospitaliers universitaires mais ciblant la santé organisationnelle, pourrait être admissible au financement de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI).

« Les résultats de cette recherche auront des répercussions directes sur la façon dont les organisations conçoivent et gèrent leurs environnements de travail, particulièrement dans le contexte postpandémique où les paramètres structurels du travail ont été restructurés », souligne Simon Houle, récipiendaire de la bourse.

Une reconnaissance d'excellence

La bourse postdoctorale Banting figure parmi les prix les plus prestigieux offerts aux chercheurs postdoctoraux au Canada. Elle vise à attirer et à retenir les meilleurs chercheurs postdoctoraux, tant canadiens qu'étrangers, afin de développer leur potentiel de leadership et de positionner le Canada comme centre mondial d'excellence en recherche et innovation.

Cette année, seulement 24 bourses ont été accordées par le CRSH parmi 152 candidatures évaluées, témoignant de l'excellence du dossier de M. Houle.

Une approche distinctive

L'Université du Québec à Trois-Rivières se distingue par son approche personnalisée, sa recherche de pointe et son engagement envers l'innovation dans tout ce qui touche à l’humain. L'École de gestion de l'UQTR, et plus particulièrement le Département de gestion des ressources humaines, joue un rôle de premier plan dans la formation des gestionnaires de demain et dans la production de connaissances qui transforment le monde du travail.

M. Houle bénéficie de l'expertise du professeur Claude Fernet, directeur du groupe de recherche sur la santé et le mieux-être au travail–GSMAT (Programme de soutien aux équipes de recherche du FRQSC) et responsable d'un programme d'études supérieures sur le leadership et la performance dans les services de santé et services sociaux. Il est déjà bien intégré à un réseau de chercheurs issus de plusieurs groupes de recherche spécialisés dans les domaines de la motivation, de la santé et du bien-être au travail, notamment au sein du Groupe de recherche sur la motivation et le mieux-être au travail (M2Être) de l’UQTR, ce qui renforce son accès à une communauté scientifique active et reconnue, tant à l’international que dans les milieux socioéconomiques de la région.

« L’arrivée de Simon Houle au sein de notre communauté de recherche représente un levier stratégique pour le développement du GSMAT et du M2Être. Sa programmation de recherche, à la fois rigoureuse et innovante, s’inscrit parfaitement dans notre volonté de faire progresser la compréhension et l’intervention en santé psychologique au travail. Elle ouvre de nouvelles perspectives méthodologiques et théoriques qui renforceront notre capacité collective à répondre aux enjeux organisationnels contemporains », affirme le professeur Fernet.

Cette reconnaissance s'inscrit dans la volonté de l'UQTR de soutenir l'excellence en recherche et de contribuer aux grands défis sociétaux contemporains, notamment dans le domaine de la santé psychologique au travail.