Respect des piétons et des brigadiers scolaires
Opérations de sensibilisation près des écoles primaires à Shawinigan
Par Salle des nouvelles
La Ville de Shawinigan et la Sûreté du Québec tiendront des activités de sensibilisation au respect des piétons et des brigadiers scolaires près des écoles primaires au cours des prochaines semaines.
Dans le cadre de ces activités de sensibilisation, l’objectif est de rappeler aux automobilistes les comportements sécuritaires et responsables à adopter près des écoles, comme le respect des limites de vitesse et le respect des consignes données par le brigadier scolaire.
Le non-respect de ces directives constitue une infraction qui peut entraîner une amende et une perte de points d’inaptitude, tout comme le fait de ne pas s’arrêter devant un autobus scolaire dont le panneau d’arrêt est déployé.
Voici l’horaire et la liste des écoles visitées :
9 septembre 14 h 55 : 211e Rue / avenue de Saint-Georges – école Dominique-Savio
10 septembre 7 h 15 : 13e Rue / avenue de Grand-Mère – école Laflèche
23 septembre 7 h 20 : avenue Beaudry-Leman / rue Bellevue – école Saint-Jacques
23 septembre 14 h 55 : avenue Beaudry-Leman / rue Lavergne – école Saint-Jacques
24 septembre 7 h 5 : route de Lac-à-la-Tortue / rue Émile-Patrault – Pavillon Notre-Dame et Pavillon Jacques-Cartier
30 septembre 14 h 55 : rue Saint-Jacques / avenue La Salle – école Saint- Jacques
1er octobre 7 h 20 : 112e Rue / 108e Avenue – école des Bâtisseurs
1er octobre 14 h 55 : 113e Rue / 108e Avenue – école des Bâtisseurs