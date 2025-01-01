« Ma chaire en 180 secondes »
L'UQTR présente ses nouvelles chaires de recherche Émergence
Par Salle des nouvelles
L'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a dévoilé ses quatre nouvelles chaires de recherche UQTR Émergence lors de l'événement « Ma chaire en 180 secondes », qui s’est déroulé le 20 août dans l'aire d'accueil du Centre d'innovation en pâtes et papiers (CIPP).
Cette initiative a permis de mettre en lumière l'excellence et l'innovation portées par la relève scientifique de l'institution.
Ces quatre nouvelles chaires de recherche Émergence couvrent des enjeux sociétaux majeurs et témoignent de la diversité et de la qualité de la recherche à l'UQTR.
- Chaire de recherche UQTR Émergence sur la violence entre partenaires intimes de Caroline Dugal, professeure au Département de psychologie (secteur des sciences humaines et sociales).
- Chaire de recherche UQTR Émergence en orchestration cognitive pour un continuum intelligent de l'infonuagique de Miloud Bagaa, professeur au Département de génie électrique et de génie informatique (secteur des sciences naturelles et du génie).
- Chaire de recherche UQTR Émergence en immunologie pulmonaire néonatale d'Erwan Pernet, professeur au Département de biologie médicale (secteur des sciences de la santé).
- Chaire de recherche UQTR Émergence sur les habitudes de vie et la santé des jeunes de Roseane de Fatima Guimaraes Czelusniak, professeure au Département des sciences de l'activité physique (secteur des sciences de la santé).
L'innovation au cœur de la mission
« Ces quatre nouvelles chaires incarnent parfaitement notre vision d'une recherche d'excellence, tournée vers l'innovation et l'émergence de solutions aux défis contemporains, a souligné Sébastien Charles, vice- recteur à la recherche et au développement. Elles témoignent de notre capacité à attirer et retenir des talents exceptionnels qui contribueront à positionner l'UQTR comme un acteur incontournable de la recherche universitaire. »
Le programme des chaires de recherche UQTR Émergence vise à reconnaître l'excellence des chercheurs en début de carrière et à favoriser l’éclosion de découvertes innovantes dans leurs disciplines respectives. Lancé en mai 2023, ce programme désigne quatre nouveaux titulaires chaque année.
Un soutien renforcé grâce à la Fondation UQTR
Ces nouvelles chaires de recherche bénéficient d'un soutien financier bonifié grâce à l'engagement de la Fondation de l'UQTR. Par l'entremise du Fonds Roy-Denommé, chaque titulaire recevra un supplément de 5 000 $ par année pendant trois ans, s'ajoutant à l'enveloppe universitaire de 25 000 $ annuels. Cette collaboration illustre l'importance accordée à l’essor et au développement de la relève scientifique.
« Nous sommes très fiers de soutenir la relève scientifique de notre université en bonifiant l'aide financière qui est essentielle à la réalisation de leurs travaux », a exprimé Joëlle Gagné, présidente-directrice générale de la Fondation de l'UQTR.
À propos de l'événement
L’activité « Ma chaire en 180 secondes » offre une plateforme unique permettant aux titulaires de présenter leurs recherches de manière accessible et dynamique. Cette initiative s'inscrit dans la mission de l'UQTR de favoriser le transfert des connaissances et de renforcer les liens avec la communauté scientifique et ses partenaires.
L'événement a réuni l’ensemble des titulaires de chaires de recherche UQTR Émergence, incluant les quatre nouvelles chaires présentées ainsi que les titulaires précédents : Vincent Fugère (conservation de la faune aquatique), Jacques Abboud (adaptations neuromusculaires à la douleur), Stéphanie Girard (motivation et inclusion en activité physique), Cyril Muehlethaler (technologies portables dans l'enquête forensique), Emmanuelle Caccamo, (imaginaires et technologies numériques), (et Alexandre Fisette (neurométabolisme). Ces nouveaux visages de la recherche contribuent collectivement au rayonnement scientifique de l'UQTR et témoignent de la vitalité du programme des chaires de recherche Émergence.