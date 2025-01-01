Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Prévu pour la rentrée 2026

Nouveau programme de français: la FAE demande de repousser jusqu'en 2027

durée 15h00
29 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) demande au gouvernement de repousser l'implantation du nouveau programme de français jusqu'en 2027.

Le nouveau programme, promis par le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, sera mis à l'essai dès cette année dans une cinquantaine de classes, pour ensuite être déployé dans toutes les écoles à la rentrée 2026.

Il dépoussière la liste de mots à apprendre au primaire, fait une plus grande place à la communication orale et mise sur l'étude des œuvres québécoises, entre autres.

Or, les enseignants ont besoin de temps pour s'approprier ces changements, a plaidé dans un communiqué publié vendredi la présidente de la FAE, Mélanie Hubert.

Elle demande au ministre Drainville de reporter à la rentrée scolaire 2027 l'implantation obligatoire du nouveau programme de français dans toutes les écoles.

«Cette année, le nouveau programme de français fait l'objet d'un projet-pilote dans une cinquantaine de classes, ce qui impliquera fort probablement des modifications lors de cette expérimentation», a-t-elle souligné.

«Ainsi, il est illogique de penser à une implantation obligatoire dès l'an prochain, ne serait-ce que pour que les enseignants puissent recevoir la formation adéquate», a-t-elle ajouté.

Caroline Plante, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Rentrée de plus de 20 000 élèves du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy

Publié à 11h00

Rentrée de plus de 20 000 élèves du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy

Ce vendredi 29 août marque le premier jour de classe pour l’ensemble des élèves du primaire et du secondaire du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, donnant ainsi le coup d’envoi à l’année scolaire 2025-2026. « Nos équipes sont très heureuses d’accueillir les élèves de tous les niveaux. L’année scolaire sera remplie de défis ...

LIRE LA SUITE
Surveillance policière accrue dans les zones scolaires dès demain

Publié hier à 13h00

Surveillance policière accrue dans les zones scolaires dès demain

Dès demain, le vendredi 29 août, des centaines d'enfants trifluviens reprennent le chemin pour l'école. C'est pourquoi que la Direction de la police de Trois-Rivières (DPTR) lance son opération de surveillance « Rentrée scolaire 2025 ». Les policiers seront plus présents dans les zones scolaires où la limite de vitesse est de 30 km/h. ...

LIRE LA SUITE
Éducation: encore près de 5000 postes à combler, indique Drainville

Publié le 27 août 2025

Éducation: encore près de 5000 postes à combler, indique Drainville

Même s'il reste moins d'enseignants à trouver en cette période de la rentrée, il y a encore néanmoins près de 5000 postes vacants dans le réseau de l'éducation. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a fait une mise à jour de la situation mercredi matin, en tentant de se montrer rassurant. Ainsi, au lundi 25 août, il y avait 1509 ...

LIRE LA SUITE