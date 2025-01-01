Rentrée de plus de 20 000 élèves du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy

Ce vendredi 29 août marque le premier jour de classe pour l’ensemble des élèves du primaire et du secondaire du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, donnant ainsi le coup d’envoi à l’année scolaire 2025-2026.

« Nos équipes sont très heureuses d’accueillir les élèves de tous les niveaux. L’année scolaire sera remplie de défis et nous nous mobiliserons tous ensemble pour atteindre les objectifs fixés dans notre Plan d’engagement vers la réussite (PEVR). Le bien-être et la réussite de tous seront au cœur de nos décisions et actions. » aux dires de la directrice générale, madame Ginette Masse.

Les mois à venir seront marqués par plusieurs moments importants : Troisième année de la mise en œuvre du Plan d’engagement vers la réussite 2023- 2027; Poursuite de nos efforts pour recruter, accompagner et reconnaître nos membres du personnel; Gestion rigoureuse du budget du Centre de services scolaire dans un contexte d’efforts budgétaires; Continuation de la promotion de notre offre diversifiée en formation professionnelle, notamment avec le lancement en janvier d’une nouvelle cohorte en carrelage, ainsi que notre formation en horlogerie-bijouterie, unique au Canada et une année où certains travaux se complètent ou se poursuivent : inauguration de l’agrandissement de l’école de la Source à Saint-Maurice, avancement du projet d’agrandissement de l’édifice Sainte-Bernadette de l’école des Bâtisseurs.

Portrait de notre clientèle – secteur jeunes

Cela représente une augmentation de 192 élèves pour le préscolaire et primaire et de 215 élèves au secondaire.

Plus de 13 330 élèves du préscolaire, primaire et secondaire sont transportés sur le territoire grâce aux 211 autobus et aux 33 berlines.

Portrait de notre clientèle – secteur adultes

À la formation professionnelle, on compte 1 800 élèves tout au long de l’année et à la formation générale des adultes, 2 200 élèves tout au long de l’année.

Des mesures temporaires ont été mises en place afin d’assurer la présence d’enseignants dans l’ensemble des classes. L’organisation fait appel à des suppléants, des enseignants en voie de qualification ainsi qu’à des retraités ou des stagiaires.

Des locaux pour tous

Le service des Ressources matérielles met tous les efforts, d’année en année, afin d’offrir des espaces d’apprentissage répondant aux besoins des élèves et des équipes-écoles. En raison de l’augmentation de la clientèle, des classes modulaires sont installées dans certaines écoles, une solution flexible, confortable et fonctionnelle.

À ce jour, le CSS compte 55 locaux modulaires, dont sept nouveaux à l’école de l’Envolée.

Il y a eu l'ajout de sept classes modulaires à l’école aux Deux-Étangs (édifice Sacré- Cœur) qui seront prêts à la mi-octobre.

Des travaux d’installation de 15 classes modulaires à l’école secondaire des Pionniers pour la rentrée scolaire de 2026-2027.

Cellulaire et civilité

Il y a une position commune CSS pour le primaire et une pour le secondaire afin de débuter l’année scolaire 2025-2026.

Au primaire, la possession du cellulaire et autres appareils mobiles seront interdits sur les terrains et bâtiments de l’école;

Au secondaire, l’utilisation du cellulaire et autres appareils mobiles seront interdits sur les terrains et les bâtiments de l’école jusqu’à 16 h, sous réserve des précisions à venir du MEQ.