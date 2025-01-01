Opération « Rentrée scolaire 2025 »
Surveillance policière accrue dans les zones scolaires dès demain
Dès demain, le vendredi 29 août, des centaines d'enfants trifluviens reprennent le chemin pour l'école. C'est pourquoi que la Direction de la police de Trois-Rivières (DPTR) lance son opération de surveillance « Rentrée scolaire 2025 ».
Les policiers seront plus présents dans les zones scolaires où la limite de vitesse est de 30 km/h. L'opération doit se dérouler jusqu'au mardi 30 septembre.
De nombreuses interventions de sensibilisation et de répression seront menées afin de rappeler aux conducteurs toute l’importance du respect de la signalisation routière et du travail des brigadiers scolaires.
Les policiers porteront une attention particulière, autour de l’ensemble des établissements scolaires primaires et secondaires du territoire, sur les enjeux de sécurité suivants : respect de la limite de vitesse de 30 km/h, des feux intermittents des autobus scolaires, des brigadiers scolaires et de leur environnement de travail, des traverses piétonnières en milieu scolaire et de l'utilisation adéquate des débarcadères devant les écoles.
Travaux devant l'école les Terrasses
Par ailleurs, en raison des travaux sur la côte Rosemont, devant l’école les Terrasses, la circulation pourrait être plus dense durant les premiers jours de la rentrée. Les parents et élèves sont invités à privilégier l’accès par le parc de Montlieu. Une équipe de signalisation sera présente sur place afin de faciliter la fluidité de la circulation aux heures de pointe et d’assurer la sécurité de toutes et tous. La circulation régulière devrait être rétablie d’ici la mi-septembre.
Il revient donc à chacun de faire preuve de prudence et de prévoyance : partir quelques minutes plus tôt et prévoir un délai additionnel, surtout lors des premières journées d’école, contribuera à la sécurité et à la fluidité de la circulation.