Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Opération « Rentrée scolaire 2025 »

Surveillance policière accrue dans les zones scolaires dès demain

durée 13h00
28 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Dès demain, le vendredi 29 août, des centaines d'enfants trifluviens reprennent le chemin pour l'école. C'est pourquoi que la Direction de la police de Trois-Rivières (DPTR) lance son opération de surveillance « Rentrée scolaire 2025 ».

Les policiers seront plus présents dans les zones scolaires où la limite de vitesse est de 30 km/h. L'opération doit se dérouler jusqu'au mardi 30 septembre. 

De nombreuses interventions de sensibilisation et de répression seront menées afin de rappeler aux conducteurs toute l’importance du respect de la signalisation routière et du travail des brigadiers scolaires.

Les policiers porteront une attention particulière, autour de l’ensemble des établissements scolaires primaires et secondaires du territoire, sur les enjeux de sécurité suivants : respect de la limite de vitesse de 30 km/h, des feux intermittents des autobus scolaires, des brigadiers scolaires et de leur environnement de travail, des traverses piétonnières en milieu scolaire et de l'utilisation adéquate des débarcadères devant les écoles.

Travaux devant l'école les Terrasses

Par ailleurs, en raison des travaux sur la côte Rosemont, devant l’école les Terrasses, la circulation pourrait être plus dense durant les premiers jours de la rentrée. Les parents et élèves sont invités à privilégier l’accès par le parc de Montlieu. Une équipe de signalisation sera présente sur place afin de faciliter la fluidité de la circulation aux heures de pointe et d’assurer la sécurité de toutes et tous. La circulation régulière devrait être rétablie d’ici la mi-septembre.

Il revient donc à chacun de faire preuve de prudence et de prévoyance : partir quelques minutes plus tôt et prévoir un délai additionnel, surtout lors des premières journées d’école, contribuera à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Éducation: encore près de 5000 postes à combler, indique Drainville

Publié hier à 15h00

Éducation: encore près de 5000 postes à combler, indique Drainville

Même s'il reste moins d'enseignants à trouver en cette période de la rentrée, il y a encore néanmoins près de 5000 postes vacants dans le réseau de l'éducation. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a fait une mise à jour de la situation mercredi matin, en tentant de se montrer rassurant. Ainsi, au lundi 25 août, il y avait 1509 ...

LIRE LA SUITE
Interdiction du cellulaire à l'école: les élèves vont s'adapter, croit Drainville

Publié le 26 août 2025

Interdiction du cellulaire à l'école: les élèves vont s'adapter, croit Drainville

Les élèves du Québec se préparent à vivre leur première rentrée scolaire sans téléphone cellulaire et le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, croit que la transition va bien se faire. À partir de cette année, les cellulaires, écouteurs, tablettes et tout appareil mobile personnel sont interdits pendant les heures d'école sur tout le ...

LIRE LA SUITE
Plus de 4 500 étudiants ont fait leur rentrée au Cégep de Trois-Rivières

Publié le 15 août 2025

Plus de 4 500 étudiants ont fait leur rentrée au Cégep de Trois-Rivières

En date du 14 août, ce sont 4555 étudiants qui ont débuté l'année scolaire au Cégep de Trois-Rivières au secteur régulier. Il s’agit d’une hausse de 4,5 % de la population étudiante. C’est d’ailleurs la première fois depuis l’année 2000, que le cégep accueillera plus de 4500 étudiants. Bien que le Cégep accueille un plus grand nombre de ...

LIRE LA SUITE