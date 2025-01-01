Nous joindre
Ministre de l'Éducation

Interdiction du cellulaire à l'école: les élèves vont s'adapter, croit Drainville

26 août 2025
Par La Presse Canadienne

Les élèves du Québec se préparent à vivre leur première rentrée scolaire sans téléphone cellulaire et le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, croit que la transition va bien se faire.

À partir de cette année, les cellulaires, écouteurs, tablettes et tout appareil mobile personnel sont interdits pendant les heures d'école sur tout le territoire scolaire.

En point de presse dans une école de L'Islet mardi matin, M. Drainville avait bon espoir que ces mesures soient adoptées par les élèves et tout le personnel scolaire.

«Je comprends très bien qu'il y a des élèves (...) et des membres du personnel scolaire qui soient récalcitrants et qui auraient fait les choses autrement», a-t-il déclaré.

«Il va y avoir un processus d'adaptation, (...) puis en bout de ligne, honnêtement, je pense qu'on va, par ces mesures-là, contribuer à créer au sein de nos écoles un climat plus respectueux.»

«Je pense que d'ici quelques semaines, la transition sera largement complétée. Les élèves ont une capacité d'adaptation exceptionnelle. Ils comprennent très bien pourquoi on le fait», a-t-il ajouté.

En plus de l'interdiction du cellulaire, le ministre impose dès cette année le vouvoiement en classe. Les élèves devront dorénavant s'adresser au personnel scolaire en recourant au «Monsieur, Madame».

Caroline Plante, La Presse Canadienne

