Plus de 4 500 étudiants ont fait leur rentrée au Cégep de Trois-Rivières

En date du 14 août, ce sont 4555 étudiants qui ont débuté l'année scolaire au Cégep de Trois-Rivières au secteur régulier. Il s’agit d’une hausse de 4,5 % de la population étudiante. C’est d’ailleurs la première fois depuis l’année 2000, que le cégep accueillera plus de 4500 étudiants.

Bien que le Cégep accueille un plus grand nombre de nouveaux étudiants, dont 25 provenant de communautés autochtones, une rétention plus marquée de la population étudiante en cours de cheminement est observée. On remarque également une augmentation du nombre d’inscriptions dans les programmes techniques depuis quelques années.

Un contexte qui amène de nouvelles pratiques

La hausse de la population étudiante prévue pour les prochaines années représente une excellente nouvelle pour l’accès à l’enseignement supérieur. Un changement des pratiques en place est toutefois nécessaire pour bien accueillir et répondre aux besoins de la communauté étudiante. « Dans un contexte où les cégeps font face à des contraintes budgétaires et des ressources limitées, cette nouvelle réalité amène différents défis. Depuis déjà plusieurs mois, le Cégep travaille à adapter ses pratiques, notamment en ce qui concerne la gestion des horaires, la disponibilité des locaux, l’admission et la capacité d’accueil des programmes. Nous pouvons heureusement compter sur du personnel mobilisé pour trouver des solutions innovantes face à de nouveaux enjeux qui émergent », souligne Eric Milette, directeur général.

Nouveautés

Le nouveau programme Techniques d’administration et de gestion accueillera sa première cohorte dans quelques jours. Trois nouvelles ententes DEC- Bac reliées au programme ont d’ailleurs été officialisées avec l’UQTR dans les dernières semaines. Dans la prochaine année, une révision du programme de Techniques d’hygiène dentaire sera amorcée, parallèlement aux travaux d’amélioration de sa clinique d’enseignement.

De nouveaux lieux d’apprentissage à l’extérieur des installations du cégep viendront également enrichir l’expérience étudiante. Le programme de Techniques d’éducation à l’enfance bénéficie d’un laboratoire