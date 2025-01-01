Le 10 septembre
L'UQTR dévoile sa programmation pour le spectacle de la rentrée
Par Salle des nouvelles
Ce sont des DJ de renommée internationale qui feront vibrer la foule lors du traditionnel Spectacle de la rentrée de l’UQTR. L’événement se déroulera sur le campus principal de l’Université le 10 septembre dès 20 h et les organisateurs promettent une soirée festive pour tous les étudiants du campus de Trois-Rivières qui, en plus, pourront profiter du spectacle gratuitement.
C’est la première fois de son histoire que le comité organisateur du Spectacle de la rentrée réserve sa scène en exclusivité aux DJ. En conférence de presse ce matin, il a été confirmé que l’artiste Sam Feldt, DJ reconnu pour ses titres à succès comme Show Me Love et Post Malone qui ont fait danser les foules aux quatre coins du globe, sera la principale tête d’affiche de la soirée. Le Néerlandais devrait en mettre plein la vue aux spectateurs avec son style qui mélange instruments réels et production électronique pour offrir une expérience musicale riche et vivante.
En plus de Sam Feldt, le comité organisateur promet une autre surprise pour ses visiteurs puisque la venue d’un artiste majeur supplémentaire sera annoncée tout juste avant le spectacle. De leur côté, les DJ Danick Bastien et Ben Willo auront pour mandat de réchauffer la scène avant l'arrivée des têtes d'affiches principales.
« Chaque année, le comité organisateur explore différents styles afin de plaire à l’ensemble de la population étudiante. Nous sommes heureux d’innover cette année avec la présence de DJ reconnus et nous sommes très confiants que nos artistes apporteront une bonne dose d’énergie à la foule. Le Spectacle de la rentrée de l’UQTR continue de faire sa place parmi les événements incontournables des amateurs de musique de la région et nous avons bien hâte d’accueillir les spectateurs sur notre site le 10 septembre », confie Maryjane Trottier, responsable des communications du comité organisateur.
Tarif et accès au site
Situé entre le pavillon Pierre-Boucher et le Pavillon Nérée-Beauchemin, le site accueillera les visiteurs dès 14 h 30 le 10 septembre. C’est à partir de ce moment que toutes les personnes non-étudiantes, ou les étudiants hors campus, pourront se procurer leur billet d’entrée à la porte du site au coût de 25$. Avant que le spectacle commence, les organisateurs ont prévu de nombreux attraits pour les visiteurs, dont des food trucks où ils pourront se régaler.
« La rentrée, c’est bien plus que le début des cours. C’est l’occasion de s’approprier son campus, de développer des amitiés et de vivre pleinement la vie universitaire. C’est aussi un moment pour tout notre personnel de profiter d’une soirée festive et de célébrer en compagnie des étudiants », souligne pour sa part Olivier Malo, vice-recteur à la restructuration académique et à l’amélioration continue.
La tenue du spectacle de la rentrée est rendue possible grâce à son partenaire officiel, la Fondation de l’UQTR. « La Fondation de l’UQTR est reconnue pour les centaines de bourses qu’elle offre chaque année, mais aussi pour son soutien indéfectible aux projets qui viennent enrichir l’expérience universitaire de nos étudiants. C’est donc avec bonheur que notre fondation se joint cette année encore à l’Association générale des étudiants et au comité organisateur pour permettre la réalisation de ce spectacle qui est devenu une tradition précieuse pour toute la communauté », indique Audrey Duchesne-Milette, directrice du développement à la Fondation de l’UQTR.
Rappelons que le Spectacle de la rentrée a accueilli une longue liste d’artistes reconnus de tous genres depuis sa première édition, dont Les Cowboys fringants, Les Trois accords, Valaire, Half Moon Run, Milk & Bone et Loud. L’an dernier, le groupe Lendemain de veille et l’artiste Rafaëlle Roy avaient animé les festivités.
Présence rassurante et bienveillante
Tout au long de la soirée, une douzaine de membres de la Brigade Re-Pairs de l’UQTR seront présents sur le site afin de sensibiliser les participants face aux comportements à risque dans un contexte festif. Les étudiants et membres du personnel qui font partie de cette brigade sont également formés pour intervenir et accompagner les gens lors de situations tendues ou liées à la consommation.