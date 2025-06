Le Cégep de Trois-Rivières hôte d'une grande compétition de robotique

Le Cégep de Trois-Rivières inaugure cette semaine la 1re édition de la compétition internationale de robotique Robotfly Plus au Québec. Implantée en France, la compétition se déroulera désormais à Trois-Rivières, et ce, pour les années à venir.

Réunissant des étudiants et étudiantes, des experts des trois centres collégiaux de transfert de technologie du cégep et plusieurs entreprises mauriciennes, l’événement vise l’essor de la robotisation dans la région.

Au cours de la semaine, différentes activités permettant de découvrir les dernières avancées du domaine sont proposées aux participants et participantes. « Au Québec, nous ne sommes pas aussi avancés qu’en Europe dans l’utilisation des technologies industrielles. On veut démocratiser ce qui se fait de mieux dans le domaine, se former, favoriser le partage de connaissances pour ultimement, faire évoluer le milieu », explique François Cloutier, responsable du projet et enseignant de génie mécanique au Cégep de Trois-Rivières.

L’événement comprend un volet destiné aux étudiants et étudiantes du programme de Techniques de génie mécanique avec la tenue d’une compétition de robotique. Les participants et participantes doivent utiliser une application industrielle et programmer un robot qui alimentera une machine-outil à commande numérique. L'équipe gagnante se qualifiera pour participer à un projet de mobilité étudiante en France au printemps prochain.

Des ateliers d’expérimentation sont également prévus pour les entreprises. Elles pourront se familiariser avec les équipements de robotique des départements de Génie mécanique, Génie électrique et Métallurgie du cégep. L’idée est de créer une synergie entre le secteur éducatif et le milieu des affaires. C’est aussi une occasion de réseautage entre les entreprises et la relève professionnelle.