Une nouvelle Directrice de la Formation continue au Cégep de Trois-Rivières

Depuis hier, Isabelle Adam a officiellement débuté ses fonctions au poste de Directrice de la Formation continue et des services aux entreprises au Cégep de Trois-Rivières.

Mme Adam est titulaire d’un baccalauréat en information et orientation professionnelles, ainsi que d’un certificat en gestion des ressources humaines de l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Depuis son arrivée au Cégep de Trois-Rivières en 2006, elle a occupé différentes fonctions qui lui ont permis d’acquérir une expérience riche et variée. Elle possède également une solide expertise en gestion d’équipe, en intervention auprès des entreprises et s’implique activement au sein de différents réseaux; des atouts précieux pour le collège.

« Dans un contexte économique en constante évolution, son dynamisme, sa vision stratégique et sa capacité à établir des partenariats solides sont des atouts précieux pour notre développement. Isabelle Adam poursuivra avec conviction le travail amorcé afin de positionner la Direction de la formation continue et des services aux entreprises comme un acteur-clé du développement régional, notamment en assurant un arrimage étroit entre notre offre de formation créditée et les besoins du milieu. Son leadership rassembleur et sa capacité à mobiliser les équipes contribueront à renforcer notre impact au sein de la région », mentionne le directeur général, Eric Milette.