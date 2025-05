Interdiction du cellulaire à l'école: un mouvement de grève timide

Le mouvement de grève pour dénoncer l'interdiction du cellulaire dans les écoles primaires et secondaires du Québec semble avoir pris peu d'ampleur, vendredi, dans certaines régions, selon le bilan de centres de services scolaire (CSS).

Un appel invitant les jeunes du secondaire à se mobiliser le 9 mai contre la décision récente du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a été lancé ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Certains invitaient à rester à la maison pour exprimer leur opposition à la mesure qui doit entrer en vigueur dès la rentrée de septembre prochain.

Le CSS de Montréal, le plus important centre de services scolaire de la province, rapporte sur son territoire «rien d’organisé ni de significatif» en termes de manifestation. Et on note «que quelques absences ici et là, sans plus», a indiqué un porte-parole à La Presse Canadienne.

Un constat assez similaire du côté du CSS de la Capitale, dans la région de Québec.

En Mauricie, le CSS du Chemin-du-Roy mentionne également que ni manifestation ni boycottage des cours n'a été rapporté dans ses écoles en matinée. Un petit groupe d’une vingtaine d’élèves a cependant manifesté sur l'heure du dîner devant l’école secondaire des Pionniers, à Trois-Rivières, avec des pancartes.

«Celle-ci s’est bien déroulée, de façon très pacifique, avant que les jeunes ne réintègrent l’école», relate le service des communications du CSS du Chemin-du-Roy.

Celui-ci dit avoir observé «un nombre d’absences similaire ou plus bas que le 2 mai dernier». Sans pouvoir faire de lien avec le mouvement de grève, le centre de services scolaire a toutefois constaté un nombre d’absences non motivées plus élevé.

Le CSS du Chemin-du-Roy rappelle que les directions d’écoles avaient avisé plus tôt cette semaine les parents que ce vendredi serait «une journée normale de classe et que toutes les absences devraient, comme à l’habitude, être motivées».

Dans Lanaudière, le CSS des Affluents rapporte que deux écoles ont été le théâtre chacune d'une manifestation. L'une s'est déroulée entre deux périodes le matin et l'autre sur l'heure du midi.

La plupart des élèves sont ensuite revenus en classe, mais une minorité a décidé de s'absenter de leurs cours, indique le porte-parole du centre de services scolaire, Éric Ladouceur.

La veille, M. Drainville a encouragé les parents à discuter avec leurs adolescents pour les dissuader de manquer l'école et faire valoir que leur réussite scolaire doit primer.

Le ministre a annoncé la semaine dernière que le cellulaire sera interdit sur le terrain de toutes les écoles primaires et secondaires du Québec durant toute la journée de classe, incluant le dîner, à compter de la prochaine rentrée scolaire.

Cette mesure était la première recommandation de la «Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes», qui a déposé un rapport provisoire le 22 avril dernier.

— Avec des informations de Thomas Laberge

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne