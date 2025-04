Meilleur élève en Boucherie de détail : Deux Trifluviens participaient

Deux élèves du programme en boucherie du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir à Trois-Rivières, ont participé le 1er avril à la troisième édition du concours Meilleur élève en boucherie de détail à l'École hôtelière de la Capitale.

Ainsi, Zack Dubé et Charlie Picard ont eu l'opportunité de démontrer leur créativité et leurs compétences acquises dans le cadre de leur formation. Sous le regard attentif d’un jury composé d’experts de l’industrie, les participants ont dû faire preuve de précision, de rapidité et d’innovation à travers différentes épreuves.

Après délibérations, l’équipe formée de Charlie Picard et Zack Dubé du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir a remporté le titre convoité de Meilleurs élèves en boucherie de détail 2025. Tristan Meier et Bastien Mercier du Campus de Brome-Missisquoi et Sarah Johnson et Logan Bernier de l' École hôtelière de la Montérégie et Félix Launière et Émile Thibault du CFP des Laurentides ont respectivement décroché la deuxième et la troisième place à égalité.

« Ce concours est une occasion unique pour les étudiants de démontrer leurs compétences et leur créativité, tout en mettant en valeur l’importance du métier de boucher. Nous sommes fiers de soutenir la relève et de contribuer à la formation des futurs bouchers, car préserver ce savoir-faire est essentiel pour offrir des coupes et des produits de qualité qui nous distinguent dans un marché compétitif. », indique Michel Dépatie, Metro Plus Dépatie et président du Conseil d’administration de l’ADA.

L’événement a rassemblé des élèves provenant de neuf centres de formation professionnelle, tous déterminés à démontrer leur savoir-faire et leur passion pour le métier.