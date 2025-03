Première résidence universitaire dans le secteur Pointe-du-Lac

Engagée à trouver des solutions pour contrer la pénurie de logements étudiants, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) s’associe au promoteur Éric Désilets et inaugure aujourd’hui l’Oasis du Lac, la toute première résidence étudiante dans le secteur le plus à l’ouest de Trois-Rivières.

Situé au 480, chemin de la Pointe-du-Lac, ce bâtiment de 41 chambres est prêt à recevoir ses premiers locataires qui y découvriront un milieu de vie idéal pour les études.

Implanté au cœur d’un vaste milieu naturel et à quelques pas des principaux services comprenant épicerie, restaurants, pharmacie et transport en commun, l’Oasis du Lac offre à ses locataires 11 chambres privées et 30 chambres semi- privées. Toutes les unités sont entièrement meublées et l’Internet haute vitesse est également compris dans le forfait de location. On y retrouve des espaces de vie favorisant des rencontres et des échanges entre locataires, dont une grande cuisine commune tout équipée, une salle à manger, une buanderie et des espaces extérieurs bien aménagés.

« Nous sommes très heureux de nous associer à l’UQTR pour offrir un environnement de grande qualité en cette période de pénurie de logements. Nous sommes déjà en train de réfléchir à une phase d’agrandissement, car nous sommes convaincus du fort potentiel de notre résidence », explique Éric Désilets qui a investi près de 2 millions de dollars dans l’acquisition du bâtiment, sa rénovation et l’achat de mobilier.

L’arrivée de l’Oasis du Lac s’ajoute aux récents projets de logements étudiants développés en partenariat entre l’UQTR et les acteurs locaux. Au cours de la dernière année, l’UQTR s’est associée aux projets comme les appartements UTILE, Roomi Espace Étudiant, et les résidences étudiantes du Collège Marie-de-l’Incarnation. En combinant l’ensemble de ces projets, ce sont près de 500 places de plus qui sont disponibles exclusivement pour les étudiants de l’UQTR.

« Nous avons grandement besoin de partenaires d’ici, comme M. Éric Désilets, pour trouver des solutions à la crise du logement qui affecte nos étudiantes et nos étudiants. Trois-Rivières est une ville accueillante, M. Désilets en est la preuve aujourd’hui, et je salue son travail pour faire de ce lieu un endroit parfait pour s’épanouir, faire des rencontres et plonger dans la vie universitaire. Sa nouvelle résidence contribue à faire de notre université une destination de choix pour les études universitaires », souligne le recteur Christian Blanchette.

L’arrivée d’une nouvelle résidence réjouit également l’Association générale des étudiants (AGE UQTR). « L’Oasis du Lac offre une option supplémentaire à nos étudiants. Le site est convivial, accessible et sécuritaire, ce qui répond aux principaux critères de ceux et celles qui cherchent à se loger. Je suis sûre que les locataires seront très heureux ici et qu’ils vivront une expérience universitaire à la hauteur de leurs attentes. Dans le contexte actuel, de nouveaux logements abordables et accessibles comme ici sont nécessaires et nous espérons que d'autres opportunités seront mises de l'avant », affirme la coordonnatrice générale Chloé Séguin.

De son côté, le maire Jean Lamarche s’est dit heureux de la collaboration entre l’UQTR et ses partenaires. « Le logement est un enjeu majeur pour Trois-Rivières, et nous souhaitons souligner les initiatives de l'UQTR en réponse à la crise du logement, en collaborant avec divers partenaires. Ce projet, né d'une collaboration fructueuse, répond aux besoins de la population étudiante tout en contribuant à l'essor de notre communauté. Trois-Rivières, avec sonambiance dynamique offrant un milieu de vie intéressant et enrichissant, demeure une destination privilégiée pour les étudiants », mentionne le maire de Trois-Rivières.