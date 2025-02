Laïcité dans les écoles: «Je suis aussi inquiet que je l'étais», dit Drainville

Les étudiants internationaux diplômés d'établissements canadiens sont plus susceptibles d'être sous-employés que leurs pairs canadiens, et bon nombre d'entre eux vivent donc avec des revenus moindres. L'enquête nationale de Statistique Canada auprès des diplômés a examiné le taux d'emploi de plus de 83 000 étudiants internationaux diplômés en ...